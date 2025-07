La Audiencia valida las asociaciones de las monjas cismáticas de Belorado pese a no estar registradas El contenido de los autos no interfiere en los plazos para la celebración del juicio relativo al desahucio que se mantiene el día 29 de julio a las 10:00 horas en el Juzgado de Briviesca

La Audiencia Provincial de Burgos ha dictado dos autos en los que asegura que las asociaciones civiles constituidas por las monjas cismáticas de Belorado «pueden existir», aunque no se hayan inscrito en el Registro de Asociaciones. Lo argumenta explicando que la falta de inscripción no supone que estas asociaciones no existan, «porque la inscripción no es constitutiva».

Explican que la validez de la transformación de los monasterios en asociaciones civiles «constituye el fondo del asunto y debe ser resuelto en sentencia». Argumenta que, si un juez declarase la validez y eficacia civil de esas organizaciones, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta «ya no sería el representante de las entidades religiosas, porque éstas habrían desparecido, convirtiéndose en asociaciones».

El auto de la Audiencia de Burgos aclarara el aspecto formal de las asociaciones y lo diferencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, referida únicamente a la cuestión registral de la que dice «no influye en la cuestión esencial de la existencia de las entidades. La consecuencia es que la exabadesa, Laura García de Viedma puede formular una demanda «en representación de las asociaciones que dice haber constituido».

En el segundo Auto, de fecha 17 de julio, se resuelve la apelación de las monjas contra el Auto del Juzgado de Briviesca que estimó la declinatoria planteada respecto al punto de nuestra demanda que pedía la ineficacia en el Derecho español de los Decretos que nombraron comisario pontificio de los monasterios al Sr. Iceta, diciendo que no era competente para decidir sobre tal punto. La Audiencia estima parcialmente el recurso y decide que esta cuestión debe resolverse en la sentencia, puesto que su resolución depende de la decisión que se adopte respecto de las peticiones anteriores de la demanda, porque es una consecuencia de ellas.

Juicio de desahucio

Ambos autos no influyen para nada en el desarrollo de los acontecimientos que conducen a la celebración de una vista oral por desahucio que está prevista para el próximo 29 de julio a las 10:00 horas, en los juzgados de Briviesca. A esta vista se enfrentan las ocho exclarisas -cinco residentes en Belorado y tres en Arriondas- que abandonaron el 13 de mayo del año pasado la orden y la Iglesia Católica y que se autodenominan «cismáticas», rompiendo con Roma y siendo excomulgadas.

Desde entonces, más de un año después, los problemas judiciales acorralan a las monjas cismáticas de Belorado.

Sin embargo, Canals, su portavoz, ha asegurado que las exreligiosas dicen «estar protegidas por la justicia divina, que guía sus pasos en este proceso legal» y entiende que la presencia en los tribunales de las ocho mujeres representa «un acto de firmeza espiritual y de testimonio público».

El portavoz explica que las exclarisas de Belorado «no son ocupantes ilegítimas, sino mujeres consagradas» y su presencia en el monasterio está amparada «por principios constitucionales que garantizan la libertad religiosa en España». Apunta que, «en lugar de represión, debe buscarse el diálogo, la mediación y el respeto», dicen.