Fijan nueva fecha para el juicio que resolverá el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado

Las monjas cismáticas de Belorado ya conocen la nueva fecha fijada para el juicio que resolverá su posible desahucio. El Juzgado de Briviesca ha notificado a las partes que la vista previa tendrá lugar el próximo 29 de julio. Así lo confirma el Arzobispado de Burgos en un comunicado en el que también desvela que el próximo día 12 de septiembre podría producirse el lanzamiento en caso de que la jueza así lo resuelva.

Empieza a perfilarse el capítulo final de uno de los interminables procesos judiciales que acorralan a las monjas cismáticas de Belorado, cuyo recurso sobre la jueza que instruye las diligencias y que obligó a retrasar el juicidio de desahucio fue rechazado hace pocos días.

En su comunicado, el Arzobispado aclara una vez más que este procedimiento no afecta a las cinco monjas mayores que no han participado del cisma, que no fueron excomulgadas y que conforman actualmente la comunidad monástica de Belorado. «Estas religiosas, dada su avanzada edad y delicado estado de salud, han sido desde el primer momento objeto de especial preocupación por parte del Comisario Pontificio y la Comisión Gestora», confiesan.

Señalan también que la atención y cuidados que precisan estas religiosas «serán inmediatamente asumidos por la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen, tan pronto como sea posible acceder al monasterio».

Causas abiertas de las monjas cismáticas de Belorado

En estos momentos hay varias causas civiles y penales abiertas; la más antigua del mes de julio de 2024 cuando las exclarisas presentaron denuncia en el Juzgado de Burgos contra la decisión del nombramiento de Iceta; la segunda la de la venta del oro por parte de Laura García de Viedma; y otra contra el comisario pontificio, la interpuesta el año pasado -y anterior al cisma- por las clarisas de Vitoria por la venta de propiedades.

Las dos últimas, agrupadas en una en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid por la no inscripción, en los registros de Interior y de Justicia, de la asociación civil derivada de una orden religiosa que fueron desestimadas recientemente.

La sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 11 de junio de 2025 inadmitía el recurso presentado por la exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma Serrano que buscaban transformar «las entidades monásticas pertenecientes a la Iglesia Católica en asociaciones civiles culturales» e impugnar el nombramiento del Comisario Pontificio como legítimo administrador y representante legal de los Monasterios.

Mientras tanto, las famosas monjas cismáticas de Belorado continúan con su aventura hostelera en Asturias. Regentan un «restaurante de clausura» en Arriondas, ubicado en un hotel que han alquilado y en el que varias exclarisas residen.

Son las encargadas de los fogones y de preparar el menú para los clientes. Un negocio, el restaurante Santa María del Chicu, que según su portavoz funciona a pleno rendimiento y con el que esperan hacer frente a los problemas financieros que atraviesan y al rosario de procedimientos judiciales a los que se enfrentan.