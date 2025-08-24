270.000 euros para dotar de 150 desfibriladores a los pueblos de la provincia de Burgos Su finalidad es la de proveer a los residentes del medio rural de la provincia de espacios cardioprotegidos. La Diputación los repartirá entre las localidades de menos de 2.000 habitantes

La Diputación Provincial de Burgos va a dotar con 150 desfibriladores externos semiautomáticos a los pueblos de menos de 2.000 habitantes de la provincia de Burgos. La idea de la institución provincial es crear espacios cardioprotegidos en el medio rural, no solamente en el medio urbano en pueblos más o grandes.

Estos elementos deberán estar acompañados de un pack de reanimación cardiopulmonar (RCP), una vitrina y la cartelería que indique 'Punto de RCP', incluida en la instalación del local que se designe por los regidores de estos ayuntamientos. Para ello, va a invertir un crédito presupuestario de 270.000 euros para los seleccionados en una futura convocatoria de la Diputación de Burgos hasta agotar el crédito.

Además, y acompañando a esta medida, la Diputación de Burgos tiene la intención de impartir cursos de formación obligatoria para dos personas por desfibrilador -o localidad en la que va a ir el dispositivo- distribuidos clases de ocho personas como máximo, según estipula la Junta de Castilla y León en su normativa. Esto conlleva un número mínimo de 38 cursos. Se intentará agrupar, dentro de lo posible, a cuatrommunicipios por curso (un máximo de ocho personas) en la localidad lo más cercana posible a los pueblos asignados por curso.

Instalación y formación

El plazo de entrega de los desfibriladores, su instalación y la formación se llevará a cabo en el plazo de 120 días naturales desde la formalización del contrato y en cualquier caso antes del 31 de marzo del 2026.

En 2019, la Diputación ya hizo una primera entrega de 50 desfibriladores a tantas poblaciones como máquinas, sin que se tuviera en cuenta el número de habitantes de estas localidades. Se vieron beneficiados ayuntamientos de la provincia de Burgos que no lo fueron con un desfibrilador en las convocatorias de 2017 y 2018: 50 pueblos en cada convocatoria, ni en el proyecto piloto de 2016: diez localidades.

339 desfibriladores en Burgos

Su finalidad es la de proveer a los residentes del medio rural de la provincia de espacios cardioprotegidos. La instalación de estos equipos es actualmente recomendable en todos los espacios públicos. La certificación de una población como espacio cardioprotegido es la garantía para todas aquellas personas que viven, trabajan o lo visitan, del perfecto funcionamiento de todos los desfibriladores.

La certificación incluye la formación y reciclajes de los empleados y cuerpos de seguridad del municipio en técnicas de reanimación y primeros auxilios, aumentar las posibilidades de supervivencia de la víctima con una pronta asistencia de soporte vital básico, saber reaccionar ante una situación de emergencia médica es determinante para estar certificado como espacio cardioprotegido.

Existe, de hecho, un registro de este tipo de equipos y sus ubicaciones. De acuerdo a los datos de la Junta, en la provincia hay 339 desfibriladores repartidos en instalaciones públicas y privadas no sanitarias, 125 de los cuales se encuentran ubicados en Burgos capital.