510.000 euros para contratar a 102 personas con discapacidad en los pueblos de Burgos

Aythami Pérez Miguel Burgos Jueves, 12 de junio 2025, 07:14 Comenta Compartir

El empleo en el medio rural de Burgos es un tema complejo y crucial para el asentamiento de población. Por ello, desde las instituciones se generan líneas para impulsarlo o subvencionar contrataciones. Es más complejo en el caso de las personas con algún grado de discapacidad. Por ello, desde la Diputación de Burgos se convoca anualmente el Plan de Empleo para personas con discapacidad.

En este 2025 el presupuesto total de la línea de ayudas es de 500.000 euros y ayuda a la contratación de 102 personas con algún grado de discapacidad en 102 pueblos de Burgos. Por tanto, finalmente, el presupuesto se sube hasta los 510.000 euros. De esta forma, llega a todas las localidades solicitantes y que cumplen las bases.

Inserción laboral y servicios para los pueblos

El objetivo de esta línea de ayudas de la Diputación es subvencionar parcialmente la contratación temporal, por parte de los municipios con menos de 20.000 habitantes, de personas que tengan reconocida una discapacidad en un grado igual o superior al 33% y que, además, se encuentren inscritas como desempleadas no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

De esta forma, se busca mejorar la ocupabilidad y la inserción laboral en el medio rural burgalés, a la vez que se realizan obras y servicios de interés general y social para los pueblos de Burgos. Son los ayuntamientos los que deciden el tipo de profesional que necesitan o la especialidad a cubrir.

265 pueblos no piden la ayuda

Para la convocatoria de este 2025 se ha aprobado un presupuesto de 500.000 euros para el Plan de Empleo para personas con discapacidad. Se han presentado correctamente 102 solicitudes. La de Nava de Bureba no se ha valorado, ya que se presentó fuera del plazo establecido. Tampoco se ha admitido la solicitud de la Mancomunidad de Desfiladero y Bureba, ya que se trata de una ayuda para municipios, únicamente, no para mancomunidades. Además, 265 pueblos no han solicitado la ayuda.

A todos los municipios solicitantes y que cumplían las bases se les ha concedido la ayuda, por lo que el presupuesto de la convocatoria asciende a 510.000 euros, ya que cada ayuntamiento recibirá una subvención de 5.000 euros.

La ayuda es de 5.000 euros por cada puesto de trabajo, bien a jornada completa por un periodo de 90 días o bien a jornada parcial, de al menos el 50%, por un periodo de 180 días.

Las bases de esta línea de ayudas especifican que son subvencionables un máximo de tres puestos por cada municipio solicitante. Algunas localidades han pedido ayuda para cubrir más de un puesto, pero solo se ha concedido subvención para un puesto por municipio. De esta forma, el dinero llega repartido a todos los solicitantes que cumplen las bases.