El Contencioso estima el recurso de CC OO y anula la RPT de la Diputación de 2017 Sede del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo número 2 de Burgos. / BC El Tribunal asegura que la institución provincial «incumplió el deber de negociación» cuando las centrales sindicales UGT, USCAL, CC OO y CSIF solicitaron una renegociación de la RPT CÉSAR CEINOS Burgos Viernes, 4 octubre 2019, 19:50

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Burgos anuló la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación del año 2017. La sentencia, que está fechada en el 2 de octubre, estima el recurso de Comisiones Obreras, que impugnó la aprobación de la RPT porque consideró que «se había violado el deber de negociación».

El magistrado considera que la Diputación «incumplió el deber de negociación» cuando UGT, USCAL, CC OO y CSIF, la mayoría de los sindicatos con representación en la mesa de negociación, solicitaron una renegociación de la RPT el 17 de noviembre de 2017, ya que el documento que se presentó dos días antes en la Comisión de Régimen Interior de la institución había variado respecto al que sindicatos y Diputación negociaron y votaron el 25 de octubre del mismo año.

La petición de renegociación cayó en saco roto, puesto que no se llevó a cabo y la RPT, posteriormente, fue aprobada en la sesión plenaria del 3 de agosto de 2018 con los únicos votos favorables del Partido Popular, que por aquel entonces gozaba de mayoría absoluta en el Pleno de la Diputación. Pero, al no debatirse con los sindicatos como estos habían requerido tras el 17 de noviembre de 2017, los responsables de la institución provincial no cumplieron «con el deber de negociación en la forma establecida por las leyes».

A vueltas con la Justicia La sentencia sobre la RPT de 2017 no es la única que ha llegado en las últimas jornadas al Palacio Provincial. Y es que, tal y como ha confirmado el portavoz de la Diputación, Lorenzo Rodríguez, esta misma mañana se ha dado cuenta de otras tres sentencias que, a diferencia de la anterior, dan la razón a la institución provincial. La primera de ellas fue interpuesta por el sindicato SOI, que reclamaba que los peones y capataces dedicados a las labores de prevención de incendios forestales fueran contratados mediante la fórmula de fijo discontinuo o indefinido de carácter discontinuo. En este sentido, la Justicia considera que dicho planteamiento no puede abordarse de manera genérica para todo el colectivo de trabajadores, sino de manera individual. También otra sentencia, emitida el 13 de septiembre, ratifica la actuación de la Diputación en las retribuciones de una trabajadora durante una baja, en las que no se incluyeron varios complementos y pluses. Finalmente, una tercera sentencia desestima el recurso interpuesto por el presidente del Comité de Empresa, Fernando Ojeda, que denunció a la Diputación por impedirle el paso al Palacio Provincial fuera del horario de apertura del inmueble durante tres días de julio y agosto.

Pese al fallo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo explica que «aunque el texto inicialmente votado fuera retirado y se aprobara un texto que, como tal, no había sido negociado, visto su contenido, todas las novedades o modificaciones de ese segundo texto habían sido objeto de negociación» en las reuniones de la mesa general de negociación.

Por otro lado, la Justicia ha procedido a anular también la convocatoria para proveer por concurso de méritos diferentes puestos de trabajo de personal funcionario de la Diputación que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 10 de agosto de 2018. En este caso, el juzgador está de acuerdo con la posición de CC OO y entiende que esta propuesta «es consecuencia de la RPT y que, anulada esta, la convocatoria debe serlo».

Frente a esta sentencia cabe recurso de apelación, que podrá presentarse durante los siguientes quince días a su notificación.