El SOI denuncia a la Diputación por el incumpliento de los servicios que ofrecen en la residencia San Salvador de Oña Residencia San Salvador de Oña. / BC Absentismo laboral, accidentes de trabajo o errores en la dispensación de medicación son algunas de las consecuencias del estrés al que está sometida la plantilla del centro, según señala el sindicato BURGOS CONECTA Burgos Viernes, 5 julio 2019, 11:52

El Sindicato Obrero Independiente (SOI) ha denunciado a la Diputación ante la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León por lo que considera una estafa en el incumplimiento de la carta de servicios que se ofrecen en la residencia San Salvador de Oña.

Así, según el sindicato, no existen en la práctica servicio de fisioterapia, ni de terapia ocupacional, ni se garantiza la asistencia de atención directa sanitaria. Concretamente faltan auxiliares de enfermería porque no se sustituyen ni las bajas por enfermedad ni las reducciones de jornada ni los contratos de relevo, lo que conlleva que los trabajadores en activo, con una carga de trabajo insoportable, vean denegados el disfrute de permisos privándoles de cualquier conciliación, se agoten las horas complementarias de los contratos parciales y en muchos casos, se queden, incluso, sin vacaciones.

La plantilla de la residencia de Oña, según señala el comunicado del SOI, «está operando bajo un stress continuado cuyas consecuencias directas son el absentismo laboral, los accidentes de trabajo, los errores en la dispensación de medicación, las caídas y los atragantamientos. En algunos casos, ante la falta de personal, se deben cambiar los protocolos pautados lo que puede trastocar la rutina diaria del residente».

Ante esta situación, el SOI ha puesto en conocimiento de la Gerencia lo que considera un abandono de la Diputación con la residencia de Oña y una destrucción paulatina de sus servicios. «Se está sometiendo a un alto riesgo psicosocial a los trabajadores de la residencia aprovechando su régimen de temporalidad y se están usando contratos temporalessubvencionadospara cubrir puestos de trabajo estructurales, amortizando plazas de personal no cualificado para crear puestos de alto standing en el Palacio Provincial», apunta el SOI que añade que «no entendemos como los informes internos elaborados por el servicio de personal y secretaria general consideran necesario el aumento de plantilla en la residencia de Oña para el año 2020 y no se implementa ya, pues se priva a los actuales usuarios de unos servicios que pagan y no están recibiendo».