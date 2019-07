Los diputados provinciales también aumentarán sus retribuciones para «mejorar su dedicación» Lorenzo Rodríguez en el Pleno de Constitución de la Diputación. / APM Lorenzo Rodríguez, vicepresidente de la institución, explica que los nuevos sueldos todavía no están acordados pero sí se manejan cantidades, similares a las de otras diputaciones AYTHAMI PÉREZ MIGUEL y PATRICIA CARRO Burgos Sábado, 6 julio 2019, 14:46

El lunes los portavoces de la Diputación, o al menos los líderes de los grupos que sumen mayoría, Partido Popular y Ciudadanos, deben llegar a acuerdos que serán ratificados en el Pleno del viernes. En la última reunión de portavoces, PP y Cs, que se habían puesto de acuerdo para la investidura, no fueron capaces de acordar las cuestiones de funcionamiento de la institución provincial.

Aún así, Lorenzo Rodríguez (Cs) ya vicepresidente de la Diputación, se muestra confiado, «cómo no vamos a llegar a acuerdos dos partidos que estamos en mayoría. A un acuerdo vamos a llegar, lo que pasa que nos hemos encontrado con una serie de problemas». El principal problema, según Rodríguez, es el Plan Financiero que cercena algunos movimientos, no se pueden crear plazas nuevas de asistente, ni nuevas liberaciones, ni plazas de eventuales hasta enero de 2020.

Una de las cuestiones en las que se deberán poner de acuerdo es en las retribuciones. Rodríguez es partidario de que aumenten, «las retribuciones se revisarán para estar al nivel que se cobran en otras diputaciones». El portavoz del equipo de Gobierno es consciente de que esto les supondrá críticas pero añade que «me gustaría que la gente entendiese que estamos desarrollando un trabajo. La política tiene que tener un sueldo digno para que la gente pueda y quiera dedicarse a ella completamente. Para estar aquí sacrificamos muchas cosas, se dejan trabajos a los que no sabes si podrás volver».

Rodríguez no desvela el aumento de los salarios, asegura que hay unas cantidades establecidas pero se debe llegar a un acuerdo primero.

En el Pleno del próximo viernes, la corporación provincial aprobará, o eso se prevé, las nuevas liberaciones, retribuciones y comisiones, aunque los liberados no podrán serlo hasta enero de 2020.

Dedicaciones exclusivas

Las dedicaciones exclusivas de diputados también aumentarán. Esta legislatura la Diputación ha funcionado con tres dedicaciones exclusivas del Partido Popular, una del PSOE y media que le correspondía a Imagina Burgos. Hasta enero de 2020, debido al mencionado Plan Financiero, estas son las que se van a poder usar. «Hasta 2020 hay que acoplarse a estas dedicaciones. El PP y el PSOE seguirán con las suyas, Imagina no está, por lo que es cuestión de decidir quién se queda con esa media dedicación», apunta Rodríguez. Después, entrarán en vigor las nuevas liberaciones que se aprobarán en el Pleno del viernes.

El vicepresidente provincial asegura que se ha acordado que cada tres diputados haya uno liberado. A Ciudadanos, por tanto, le corresponde una liberación como grupo pero, además, Rodríguez tendrá una propia por ostentar el cargo de vicepresidente. Es decir, Cs contará con dos liberados, Rodríguez; vicepresidente y portavoz de la Junta de Gobierno, y otro diputado más, o Eduardo Munguía o Laura Puente.

Si algo resalta Rodríguez es que, ahora, en la Diputación, «hay dos partidos que trabajan conjuntamente». Rodríguez es el presidente de la Sociedad para el Desarrollo de la provincia de Burgos (Sodebur), el vicepresidente de la Diputación y el portavoz del equipo de Gobierno. Lo que quiere dejar claro el diputado naranja es que la suya «no es una vicepresidencia más, no hay dos presidentes, hay dos personas que vamos a trabajar conjuntamente. Ya he avisado de que yo no vengo a pasar el rato, a que se firmen cosas sin que yo me entere».

Rodríguez reconoce que ha pedido personalmente la Vicepresidencia porque «es un reto que quiero llevar a cabo. Llevamos cuatro años viendo que hay que cambiar muchas cosas. Sé que el reto va a ser duro. Las primeras críticas las he recibido por gente que no da tiempo ni oportunidad pero eso no me quita el sueño».