César Rico, presidente de la Diputación por tercer mandato consecutivo con el apoyo de Cs y Vox

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Diputación de Burgos, César Rico, ha sido investido este viernes presidente de la institución provincial por tercera legislatura consecutiva.

La investidura de Rico ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos, que mantiene en la Presidencia de la Diputación a los 'populares' y da a la formación naranja la Vicepresidencia, la portavocía del Gobierno y la presidencia de tres comisiones: Personal, Contratación y Junta de Compras y Planes Provinciales.

César Rico ha contado con los votos de los diez diputados del PP, los tres de Cs y el voto del diputado de Vox. Mientras que el candidato a la Presidencia por el PSOE, David Jurado, ha obtenido el voto favorable de los once diputados socialistas. El PSOE es la lista más votada en la provincia y el grupo mayoritario en la Diputación pero el pacto entre PP y Cs los mantiene en la oposición.

En su discurso, César Rico ha agradecido a las direcciones nacional y regional del PP la confianza depositada en su persona para seguir desempeñando el papel de presidente de la Diputación y ha remarcado que, en un contexto como el actual, se hace necesario buscar el consenso entre las fuerzas «para garantizar una estabilidad política».

Rico ha explicado que con el acuerdo de 66 medidas alcanzado entre PP y Cs se pretende dotar de estabilidad al gobierno de la Diputación y avanzar en la regeneración, transparencia y mejora de los servicios, lucha contra la despoblación y mejora de la economía y el empleo, la cultura, el patrimonio, el turismo y el deporte.

Rico ha defendido que este acuerdo es «legítimo, democrático y transparente» y ha basado su argumento en que el PP gobierno en más de 200 municipios de la provincia y cuenta con más de 900 cargos electos, aunque esto no ha otorgado al PP ser la fuerza más votada de la provincia burgalesa. Además, Rico ha deseado buena comunicación con todos los grupos políticos y ha puntualizado que el acuerdo alcanzado con Cs no es cerrado si no que se pueden añadir propuestas consensuadas de otros partidos.

«Día triste»

«Hoy es un día triste», así ha comenzado su discurso el socialista Jurado. Ha lamentado que hoy no haya sido posible el cambio que exigieron los ciudadanos en la urnas. «Otros grupos no han sabido interpretar correctamente el resultado electoral de las pasadas elecciones municipales y han frustrado las aspiraciones de una provincia que hace poco más de un mes votó cambio», ha apuntado.

Jurado ha acusado a Cs de frustrar las aspiraciones de los burgaleses «a cambio de cuatro sillones [...] Pobre recompensa» y ha vaticinado que «lo único que han hecho es retrasar innecesariamente el cambio que esta provincia ha pedido».

También ha felicitado a Rico su reelección pero ha apuntado que «no ha sido mérito suyo, sino más bien demérito de otros». El portavoz del PSOE también ha señalado que Ciudadanos ha traicionado a sus electores porque han propiciado que «todo siga igual a cambio de unos puestos para sí mismos» y ha acusado a los diputados de Cs de ser «un fraude político».

Jurado ha recordado a Lorenzo Rodríguez, portavoz de Cs, sus palabras de hace cuatro años cuando decía el diputado naranja que «la figura del presidente de la Diputacón debe proceder del medio rural y, en ningún caso, de pueblos que superen los 20.000 habitantes» y que «la función de un diputado provincial se desarrolle en un periodo no superior a 8 años, es decir, dos legislaturas como máximo», condiciones ambas dos que incumple César Rico, al que Cs ha votado como presidente.

Jurado ha señalado que la vocación de su grupo, «el grupo mayoritario» es revertir las competencias impropias de la Diputación, que la institución se ocupe de planes de inversiones y no de subvenciones para que los ayuntamientos puedan elaborar un proyecto de futuro, que se apoye a las mancomunidades de servicios, que se desarrolle una política industrial y de desarrollo, que se aumenten los recursos humanos y materiales de los CEAS y que la institución sea más transparente y participativa.

Nuevo plan estratégico

Entre los objetivos marcados para los próximos cuatro años, Rico ha explicado que la provincia se tendrá que dotar de un nuevo plan estratégico rural, ya que el existente expira en la próxima anualidad, y ha explicado que en su elaboración deberán participar todos los sectores provinciales.

Finalmente, ha defendido el papel de las diputaciones como «entes que vertebran y cohesionan el territorio» garantizando la prestación de servicios en los municipios, fundamentalmente en los de menos recursos.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Lorenzo Rodríguez, ha señalado haber alcanzado un acuerdo con el PP supone un «éxito» para él y su grupo, sobre todo porque las 66 medidas que comprende están destinadas a mejorar la vida de los habitantes de los 368 municipios de la provincia.

Lorenzo Rodríguez ha señalado que la mayoría conformada permitirá garantizar la gobernabilidad y la estabilidad y representa «una mayoría para que los pueblos avancen y una mayoría de trece diputados para gobernar».

«Sólo con diálogo se logra estabilidad, sólo con diálogo se alcanzan objetivos de desarrollo, sólo con el diálogo existente en los últimos días y en los próximos cuatro años, y a pesar de las críticas recibidas, se logrará hacer que las cosas cambien, que exista futuro para la provincia«, ha sentenciado.

El diputado provincial de Vox, Nicasio Gómez, ha señalado que la formación apoyará «todo lo que sea bueno para la provincia, lo presente quién lo presente» y ha desatacado la importancia de avanzar en la lucha contra la despoblación, a la vez que ha mostrado su rechazo al cupo vasco. «Queremos café para todos», ha puntualizado.