El PSOE califica de «chapuza» el galardón taurino aprobado por la Diputación La portavoz socialista, Nuria Barrio, denuncia la opacidad sobre el procedimiento de elección de los candidatos y el jurado, entre otras inconcreciones de las bases

BURGOSconecta Burgos Martes, 18 de noviembre 2025, 13:43 Comenta Compartir

La portavoz socialista en la Diputación, Nuria Barrio, ha calificado de «chapuza» la aprobación por decreto de Presidencia de las bases de los Premios Provinciales de Tauromaquia que anunció Borja Suárez en el pasado mes de junio como respuesta a la supresión del galardón nacional.

La diputada se pregunta por la razón del «empeño» del presidente por aprobar las condiciones de esta convocatoria de manera unilateral, «sin precisar quién y cómo puede presentarse», un aspecto en el que coincide el informe jurídico que Suárez ha despreciado. Dicho informe recomienda especificar el procedimiento de elección de los candidatos, así como quién puede proponerlos y si es preciso que aporten algún tipo de documentación, aspectos que el PP no ha corregido.

Lo mismo ocurre en el caso de la conformación del jurado, que según los requisitos de la convocatoria, lo integrarán seis personas «de reconocido prestigio en distintos ámbitos culturales vinculados con el mundo de la tauromaquia, nombradas por la Diputación Provincial de Burgos». Una inconcreción más a la que, como critica Barrio, ni siquiera ha sabido responder la diputada de Cultura, Raquel Contreras, quien ha admitido hoy en la comisión ignorar la identidad de las personas que lo componen «a poco más de una semana de que se reúnan para deliberar los premios».

A ese respecto, el informe jurídico del expediente recomienda también «especificar a quién corresponde la propuesta y la elección de los miembros del jurado». Una advertencia que Suárez «también se ha saltado a la torera», denuncia Barrio.

A esta suma de «despropósitos» se añade la ambigüedad sobre la potestad para la designación del municipio que acogerá esta gala, que nace con carácter anual y que, según las bases, corresponde a la Diputación.

Un ejemplo más de que este galardón nace «viciado», según Barrio, es que el propio Suárez anunció hace cinco meses en rueda de prensa que este año se celebrará en Roa de Duero- será el 12 de diciembre-, sin consensuar previamente con el resto de grupos políticos la oportunidad de la convocatoria ni el resto de detalles.

Por todo ello, la portavoz socialista en la Diputación lamenta el «poco talante» del presidente a la hora de crear estos premios y le pide «un trato equitativo a todas asociaciones, instituciones y colectivos activos en el ámbito cultural en la provincia, que también merecen reconocimiento».