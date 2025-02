La exabadesa de Belorado carecía de capacidad legal para vender el oro de los conventos

Julio César Rico Burgos Martes, 4 de febrero 2025, 22:58 Comenta Compartir

El Arzobispado de Burgos, y en su nombre su titular monseñor Mario Iceta, «es el único autorizado» en estos momentos para realizar transacciones como la venta del oro de los conventos de Derio y Belorado. La compraventa realizad por la exabadesa, Laura García de Viedma en nombre de las asociaciones civiles que asegura representar.

Desde el órgano diocesano se asegura el único que puede este tipo de transacciones es «quien ostenta la administración y representación legal de los Monasterios que es el Comisario Pontificio. Recuerdan que la exabadesa «carece de capacidad legal de ningún tipo para administrar o representar a las entidades jurídicas canónicas» Monasterio de Belorado y Monasterio de Derio, que «son las propietarias de las piezas de oro, y no las asociaciones».

Desde la Diócesis han confirmado que tienen «siete facturas de compraventa de oro en julio y agosto de 2020 por un valor que supera los 250.000 euros. De ellas 195.686 euros son del Monasterio de Belorado y 56.480 euros del de Derio. Estas piezas de oro fueron «adquiridas legalmente y pertenecen a las entidades jurídicas canónicas de ambos cenobios».

En un comunicado de prensa aseguran desde la Comisión Pontificia que han recibido un «oficio del Cuerpo Nacional de Policía que investiga la venta de 1,73 kilos de oro», que alcanzaría un valor de unos 130.000 euros, realizada por Laura García de Viedma, la ex abadesa, donde se afirma que «ha actuado, de hecho, como administradora de los bienes del Monasterio».

La Policía «se cuestiona su capacidad de administración» y ha reclamado a la empresa compradora que «se abstenga de realizar cualquier actuación con los bienes adquiridos hasta que se acredite el legítimo dominio de esta persona sobre los objetos señalados». Esta información se ha trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Briviesca y se ha pedido también información al Comisario Pontificio.

Desde el Arzobispado también se asegura que las mujeres del convento de la Bretonera, de Belorado han transformado de manera irregular las entidades jurídicas canónicas Monasterio de Belorado y Monasterio de Derio y por lo tanto «no tienen validez». La realidad es que el Ministerio del Interior «ha denegado su inscripción, y por eso carecen de capacidad legal para realizar ninguna operación económica»

Replican al comunicado que firma el abogado de las exclarisas, Florentino Aláez, quien afirma que «la operación de compraventa no pudo hacerse en nombre de la entidad», lo que la para él órgano diocesano es cierto; «sin embargo, no explica por qué». Desde la Comisión Pontificia se asegura que Aláez utiliza el término «entidad para no llamarla asociación», dado que esa entidad creada por las ex religiosas «carece de capacidad legal para realizar la compraventa».

El Arzobispado apunta que en esta circunstancia «juegan al equívoco de ser fiduciaria por cuenta de la entidad» que se supone se refiere a las asociaciones que ni son propietarias de estos bienes ni tienen capacidad legal para actuar sobre ellos. Queda por aclarar quién es el titular de la cuenta corriente en la que ha sido ingresado el importe de la venta: si una persona física o jurídica.