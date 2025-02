Las monjas cismáticas de Belorado, declaradas «vulnerables» en un informe de Diputación

Julio César Rico Burgos Lunes, 3 de febrero 2025, 18:52 Comenta Compartir

Un informe de los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Burgos ha determinado que la situación de las monjas cismáticas de Belorado es de «vulnerabilidad». Este tipo de informes es preceptivo para determinar las condiciones del desahucio y qué pasos ha de dar el Juzgado de Briviesca.

Así lo ha informado el portavoz de las bretoneras, Francisco Canals, en un comunicado emitido en la mañana de este lunes. En el mes de julio pasado las mismas exclarisas publicaron en canal habitual de comunicación, Instagram, una historia en la que revelan que la Diputación de Burgos había iniciado los trámites para evaluar la «vulnerabilidad» de la lideresa y exabadesa del convento, Laura García de Viedma, y de la comunidad de excomulgadas, como un trámite previo al proceso de desahucio.

Desde el Arzobispado de Burgos confirmaron ese inicio de la tramitación, dado «esa cita forma parte de los trámites previos necesarios antes de interponer una demanda de desahucio». Con todos los pronunciamientos, el Arzobispado presentó hace unos meses la demanda correspondiente.

Así, el Servicio de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Burgos recibía en el mes de julio una notificación para que estudiase si existía vulnerabilidad social de las exreligiosas del Monasterio de Bretonera de Belorado.

La primera citación, que no pudo completarse al no querer someterse a este trámite las exclarisas, se produjo en el mes de julio cuando el Departamento de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Burgos llevó a cabo la petición de los informes sobre vulnerabilidad económica. A la primera cita no acudieron las religiosas, con lo que el primer informe de Bienestar Social resultó negativo.

Este trámite va a retrasar el posible lanzamiento que estaba previsto para el 23 de enero y que fue suspendido porque tampoco hubo posibilidad de celebrarse el juicio que estba fiajdo para el 19 de diciembre. Con todas estas nuevas circunstancias, la realidad es que este asunto se dilatará durante muchos meses.

El Arzobispado de Burgos informaba hace un mes de que una de las exmonjas que estaba «demandada junto a las demás exclarisas» y que, posteriormente, abandonó el Monasterio, se ha personado ante la instancia judicial y ha manifestado «su conformidad con la demanda de desahucio», con lo cual se debilita en parte cualquier acción previa.

El comisario pontifico y arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, en nombre de la Comisión que preside, interpuso una demanda de desahucio el pasado 16 de septiembre. En ella figuraba la exreligiosa que abandonó el convento (la primera de ellas lo hizo nada más producirse el cisma por no estar de acuerdo) y que se marchó de La Bretonera en octubre.

Este dato acerca del informe de la Diputación de Burgos se conoce pocos días después de que el representante de las bretoneras lanzara una campaña en change.org para recoger firmas de apoyo al grupo de monjas cismáticas de Belorado. También en las últimas semanas, las exclarisas se embarcaban en un nuevo oficio, lanzando un disco para recaudar fondos e intentar aliviar su situación económica.

Mientras las exclarisas siguen ocupando el monasterio de la Bretonera, el Arzobispado de Burgos y la Federación de Clarisas de Aránzazu, continúan asumiendo los elevados gastos de convento y así será mientras se prolongue esta situación.