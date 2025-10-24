La extracción de minerales, rocas y productos de cantera alcanza los 132 millones de euros en un año en Burgos El 32,72% del valor de la producción de Castilla y León se obtiene de explotaciones mineras situadas en la provincia burgalesa

La extracción de minerales en la provincia de Burgos produjo unas ventas por valor de 132 millones de euros. La glauberita es el producto más codiciado y, junto con las sales manantiales, han propiciado una recaudación conjunta de 99.766.972 euros.

Así lo especifica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su 'Estadística Minera' de 2023, la última publicada. El informe señala que en la provincia de Burgos existen 84 explotaciones mineras (aunque en el Catastro Minero del mismo Ministerio y mismo año aparecen 117 y otras 271 en diversos trámites) y estas empleaban a 645 personas durante ese año.

El 32,72% del valor de producción autonómica proviene de Burgos

De acuerdo con los datos estadísticos mineros de 2023, la provincia de Burgos sumaba 84 explotaciones. Cuatro de ellas producían minerales industriales: dos son de sales manantiales que produjeron 23.340 toneladas y, las otras dos, de glauberita, el producto más valioso. Se recolectaron 771.573 toneladas de este mineral.

Ampliar Elke Wetzig (Elya) Qué es la glauberita La glauberita (Na2Ca(SO4)2) es un mineral del grupo de los sulfatos. Su color es claro o incoloro. Se forma en depósitos evaporíticos continentales y marítimos, de acuerdo con el Museo virtual de mineralogía. En cuanto a sus usos, se puede transformar en yeso (es más dura) o ser utilizada para crear, por ejemplo, detergentes.

Además, la provincia de Burgos sumaba otras doce explotaciones de rocas ornamentales (seis de arenisca y seis de caliza) y otras 68 instalaciones que extraían productos de cantera: una de arcilla, ocho de arena silícea, 37 de arena y grava, 19 de caliza, una de cuarcita y dos de yeso.

Respecto al valor de la producción de todas estas materias primas, este ascendió en 2023 hasta los 132.079.356 millones de euros. De esta recaudación, el 75,54% correspondía a la suma de lo obtenido entre la glauberita y las sales manantiales, aunque la estadística del Ministerio no diferencia qué cantidad aportó cada mineral.

En relación a Castilla y León, la provincia de Burgos produjo el 37,72% del valor monetario obtenido por la venta de los materiales. En este gráfico se puede contemplar una comparativa:

Tal y como se observa, Burgos se sitúa a la cabeza en la obtención de minerales industriales gracias a la glauberita. Burgos cuenta con las «dos explotaciones con más producción de Europa». Además de en esta provincia, en España sólo se extrae este mineral en la comunidad de Madrid.

La mitad de la inversión de Castilla y León se realiza en Burgos

A lo largo del año, las compañías que explotan las minas y canteras de España también realizan una inversión en ellas. Según recoge la 'Estadística minera', en la inversión se aglutinan los gastos de investigación, explotación, tratamiento, seguridad y medio ambiente relacionados con este sector.

En Burgos en 2023 se invirtieron 13.175.502 euros en las minas de la provincia. En Castilla y León, el gasto fue de 22.959.010 euros; por tanto, la inversión ejecutada en Burgos supuso el 57,39% de la financiación autonómica. Respecto a la inversión nacional en minería, en 2023 esta alcanzó los 270.951.448 euros, según el Miteco. La partida burgalesa supondría un 4,86% de la cantidad nacional.

645 empleados

En 2023, la provincia de Burgos contaba con 84 explotaciones mineras. En ellas trabajaban 645 empleados, según la el informe de datos mineros del Ministerio. En este gráfico se observa una relación entre sector minero y número de trabajadores:

Las explotaciones de minerales industriales (glauberita y sales manantiales) son las menos numerosas de la provincia de Burgos. Sin embargo, emplean a 236 personas, un 36,59% del total. El sector que más trabajadores suma es el de productos de cantera, con 339 empleados (un 52,56%) divididos entre 68 explotaciones mineras de la provincia de Burgos.

