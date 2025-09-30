BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aplazan el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado tras recurrir la sentencia
Túnel de la Engaña en la parte burgalesa. GIT

PP y PSOE se unen en el Senado para que Cantabria y Castilla y León asuman las obras del túnel de La Engaña

La moción pretende forzar a los Gobiernos presididos por María José Sáenz de Buruaga y Alfonso Fernández Mañueco a reunirse con el Ejecutivo central para asumir la gestión de estos trabajos y «fomentar» el desarrollo de la región

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:48

La mayoría que conforman PP y PSOE en la Comisión de Despoblación del Senado ha aprobado una iniciativa socialista con la que busca que el Gobierno negocie la cesión del túnel de La Engaña y de los terrenos de su entorno a los Ejecutivos de Cantabria y Castilla y León.

La moción -iniciativa no vinculante-, que ha sido aprobada con el voto a favor del PP y el PSOE y contado con tres abstenciones, pretende forzar a los Gobiernos presididos por María José Sáenz de Buruaga y Alfonso Fernández Mañueco a reunirse con el Ejecutivo central para asumir la gestión de estos trabajos y «fomentar» el desarrollo de la región.

En la sesión de la comisión, el PP había presentado una enmienda para que el Senado apoyara la construcción del teleférico Mediador de la Paz en La Engaña.

Sin embargo, los socialistas han optado por rechazarla esgrimiendo que ese proyecto «aún está en fase de evaluación ambiental», aunque finalmente el PP ha dado su apoyo al texto presentado por el PSOE.

En la exposición de motivos del texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE sostiene que el túnel de La Engaña, ubicado entre las provincias de Cantabria y Burgos, «se erige como un símbolo de la ingeniería ferroviaria española».

Noticias relacionadas

Este es el columpio gigante que ha estrenado un pueblo de Burgos este verano

Este es el columpio gigante que ha estrenado un pueblo de Burgos este verano

Aplazan el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado tras recurrir la sentencia

Aplazan el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado tras recurrir la sentencia

Las nuevas rutas en bus que son gratis desde este martes en Burgos

Las nuevas rutas en bus que son gratis desde este martes en Burgos

Creen que la recuperación de este túnel supondría «un impulso significativo para el turismo en la región», ya que su longitud y su ubicación en un entorno natural «privilegiado» lo convierten «en un atractivo único para amantes de la naturaleza, la historia y la aventura».

«Finalmente, la recuperación del túnel de La Engaña también tendría un valor simbólico importante. Representaría la unión de dos comunidades autónomas, Cantabria y Castilla y León, y simbolizaría el progreso y la apuesta por el futuro de las comarcas que atraviesa, afectadas de lleno por el fenómeno de la despoblación«, añaden.

Por ello, el PSOE defiende que, pese a ser un reto ambicioso, los beneficios potenciales «son enormes»: «Esta iniciativa requiere la colaboración de los gobiernos involucrados, así como del sector privado, para transformar esta visión en una realidad tangible que beneficie a las generaciones presentes y futuras».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los buses que son gratis en Burgos desde este martes
  2. 2 Muere Chema Gómez, la sonrisa de los despachos del PP de Burgos
  3. 3 Detenidas madre e hija en Burgos por traficar cocaína desde su casa
  4. 4 Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Burgos
  5. 5 Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos
  6. 6 Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos
  7. 7 El columpio gigante que ha estrenado un pueblo de Burgos este verano
  8. 8 Herida la pasajera de un autobús tras un accidente en Burgos
  9. 9 Dos motoristas heridos en sendos accidentes de tráfico en Burgos
  10. 10 Las bicicletas ya pueden rodar por el carril bici de la avenida Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta PP y PSOE se unen en el Senado para que Cantabria y Castilla y León asuman las obras del túnel de La Engaña

PP y PSOE se unen en el Senado para que Cantabria y Castilla y León asuman las obras del túnel de La Engaña