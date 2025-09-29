Los buses que son gratis en Burgos desde este martes Este 30 de septiembre se completa el programa de transporte metropolitano e interurbano gratuito en Castilla y León gestionado por la Junta

Gloria Díez Burgos Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:42 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

El pasado 1 de septiembre los vecinos de Burgos y de toda Castilla y León pueden beneficiarse de autobuses gratuitos con Buscyl que bonifica las rutas que dependen del ejecutivo regional en la comunidad. La puesta en marcha de este programa de viajes bonificados se completa este martes 30 de septiembre con más de 200 rutas que, a partir de mañana, serán también gratis.

De esta forma, el 100% de la oferta de transporte colectivo por carretera que depende de la administración regional será gratuita para quienes dispongan de la conocida tarjeta Buscyl, ahora un QR, reservada para los titulares con la condición de estar empadronados en Castilla y León.

Próximas rutas gratuitas en Burgos

Otras rutas gratuitas en Burgos

Estas son las rutas gratuitas con Buscyl desde el pasado 15 de septiembre en la provincia de Burgos. Una de transporte regular y el resto de transporte a la demanda.

Cómo solicitar la tarjeta Buscyl

Buscyl es una tarjeta personal e intransferible que permite viajar de forma gratuita en todos los autobuses metropolitanos e interurbanos de Castilla y León con titularidad de la Junta. Aunque inicialmente el servicio se iba a articular en una tarjeta física, similar a las tarjetas monedero o bonobús, ahora se recurrirá a un código digital QR que se enviará a los solicitantes. Más adelante, se podrían enviar las tarjetas físicas y también funcionará con una app en el móvil.

El único requisito para solicitar esta tarjeta es estar empadronado en un municipio de Castilla y León. Los usuarios podrán viajar de forma gratuita con la nueva tarjeta Buscyl en todos los autobuses de titularidad de la Junta de Castilla y León. La única excepción son los menores de 15 años, que viajarán siempre gratis, estén o no empadronados.

La tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la plataforma www.buscyl.es. El ciudadano solo tendrá que aportar sus datos y recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital que le permitirá acceder al transporte público sin coste alguno si está empadronado en Castilla y León. Para cualquier consulta, se mantiene disponible el servicio 012 de atención al ciudadano y el soporte del Centro de Control del Transporte de Castilla y León (Cecocyl).

La solicitud es electrónica, pero también existe la opción de hacer presencialmente con otro procedimiento y un formulario de papel. No será necesario presentar certificado de empadronamiento, la clave de la gratuidad, ya que se consultará de forma automática a través del INE salvo si nos oponemos, en cuyo caso sí habrá que acreditarlo.

1 Si eres mayor de edad, necesitarás aportar tu DNI 2 En el caso de menores de edad, la solicitud deberá ser presentada por el padre, madre o tutor legal y se acompañará del DNI/NIE del padre, madre o tutor legal y del menor, si dispone. En menores de 14 años sin DNI/NIE, se presentará libro de familia o certificado de nacimiento 3 Acceder al portal Buscyl , creando una cuenta si no tenemos 4 A esa cuenta nos llegará el código QR de acceso o, si ya la solicitamos en los primeros días de plazo, nos lo enviarán a un email si lo consignamos en la solicitud 5 Con ese código podremos viajar gratis en todos los servicios acogido al sistema

En cuanto a la solicitud presencial, el formulario en papel estará disponible en Dependencias y oficinas de la JCYL, servicios Territoriales y Delegaciones Territoriales y en otras sedes oficiales; también se puede descargar en tramitacastillayleon.

Además, aunque no habrá copias en los lugares previstos para la solicitud física, sí se imprimirán una vez rellenos ya que es un documento descargable. La presentación se puede hacer en dependencias y oficinas de la Junta de Castilla y León, y a través de registro.