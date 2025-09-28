BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cueva Fantasma. Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

Los yacimientos de Atapuerca serán el primer escenario de Masterchef Celebrity

El programa se emite mañana lunes 29 de septiembre a las 22.50 horas en La 1

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:02

Después de que Masterchef Junior colocara a Miranda de Ebro en la franja horaria con mayor número de espectadores en España, esta vez es el turno de los Yacimientos de Atapuerca. Y es que el sitio arqueológico será el escenario de la primera de las entregas del programa en su versión «celebrity».

El programa se emite mañana lunes 29 de septiembre desde las 22:50 en La 1 de Radio Televisión Española y en su plataforma de transmisiones en directo. Atapuerca servirá como escenario de una de sus pruebas de exteriores.

En el rodaje del mismo formaron parte un total de 80 personas. Dentro de este grupo, destaca la presencia de personalidades como la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz; el director gerente del Museo de la Evolución Humana y del Sistema Atapuerca, Rodrigo Alonso; el director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arsuaga; los codirectores de los Yacimientos y miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca, así como representantes de la Fundación Atapuerca, alcaldes de Ibeas de Juarros y Atapuerca y alguno de los vecinos de las localidades cercanas.

Noticias relacionadas

Medicina de la Universidad de Burgos incorporará la asignatura 'Evolución humana y salud'

Medicina de la Universidad de Burgos incorporará la asignatura 'Evolución humana y salud'

El paraje de Burgos donde buscan restos de una antigua ciudad celtíbera que precedió a Clunia

El paraje de Burgos donde buscan restos de una antigua ciudad celtíbera que precedió a Clunia

Burgos y su turismo se abren al mundo sin barreras

Burgos y su turismo se abren al mundo sin barreras

No solo se emitirá el programa en este espacio, sino que también aparecerán en pantalla imágenes del Museo de la Evolución Humana y de la propia ciudad de Burgos. Todo esto responde a la estrategia de promoción de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de nuestra comunidad, que busca dar visibilidad a recursos patrimoniales de referencia en Castilla y León.

La prueba que se disputará en Atapuerca consistirá en elaborar un menú contemporáneo con ingredientes utilizados en la Prehistoria. Los equipos prepararán cuatro elaboraciones inspiradas en los alimentos que consumían nuestros ancestros, para que posteriormente sean degustados por los comensales invitados al programa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja un pellizco en Burgos
  2. 2 Desmantelan una plantación de marihuana en Burgos
  3. 3 Las colmenas tradicionales de Burgos, un modelo para la innovación apícola en Europa
  4. 4 Herida una mujer tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en Burgos
  5. 5 La Bonoloto deja otro pellizco en Burgos
  6. 6 Burgos se viste de gala con el inicio de la Semana Cidiana
  7. 7 Gasolina y factura del gas más caros pero el IBI más barato: cuánto cuesta vivir en Burgos
  8. 8 El Ayuntamiento de Burgos concede la recogida de animales a una empresa de Carcedo
  9. 9 Test: descubre cuánto sabes sobre los futbolistas de Burgos que juegan en Primera
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 27 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Los yacimientos de Atapuerca serán el primer escenario de Masterchef Celebrity

Los yacimientos de Atapuerca serán el primer escenario de Masterchef Celebrity