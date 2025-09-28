Los yacimientos de Atapuerca serán el primer escenario de Masterchef Celebrity El programa se emite mañana lunes 29 de septiembre a las 22.50 horas en La 1

BURGOSconecta Burgos Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:02 Comenta Compartir

Después de que Masterchef Junior colocara a Miranda de Ebro en la franja horaria con mayor número de espectadores en España, esta vez es el turno de los Yacimientos de Atapuerca. Y es que el sitio arqueológico será el escenario de la primera de las entregas del programa en su versión «celebrity».

El programa se emite mañana lunes 29 de septiembre desde las 22:50 en La 1 de Radio Televisión Española y en su plataforma de transmisiones en directo. Atapuerca servirá como escenario de una de sus pruebas de exteriores.

En el rodaje del mismo formaron parte un total de 80 personas. Dentro de este grupo, destaca la presencia de personalidades como la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz; el director gerente del Museo de la Evolución Humana y del Sistema Atapuerca, Rodrigo Alonso; el director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arsuaga; los codirectores de los Yacimientos y miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca, así como representantes de la Fundación Atapuerca, alcaldes de Ibeas de Juarros y Atapuerca y alguno de los vecinos de las localidades cercanas.

No solo se emitirá el programa en este espacio, sino que también aparecerán en pantalla imágenes del Museo de la Evolución Humana y de la propia ciudad de Burgos. Todo esto responde a la estrategia de promoción de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de nuestra comunidad, que busca dar visibilidad a recursos patrimoniales de referencia en Castilla y León.

La prueba que se disputará en Atapuerca consistirá en elaborar un menú contemporáneo con ingredientes utilizados en la Prehistoria. Los equipos prepararán cuatro elaboraciones inspiradas en los alimentos que consumían nuestros ancestros, para que posteriormente sean degustados por los comensales invitados al programa.