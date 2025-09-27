Ovnis, luces y seres extraños que aterraron a Briviesca a finales de los años 80

Julio César Rico Burgos Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:06 Comenta Compartir

La literatura sobre ovnis que se ha escrito en España es extensa en libros y en revistas especializadas. Éstas localizan en la Península Ibérica el fenómeno ovni fundamentalmente en los litorales, sobre todo el Atlántico y el Mediterráneo, y las islas. Son numerosos los testimonios que los expertos han recogido en esos lugares. De tal manera que en ocasiones no han tenido lo suficiente en cuenta estas presencias en provincias del interior.

Sin embargo, los testimonios de la Castilla profunda son espectaculares. Algunos de ellos han formado parte de esa otra literatura de los pequeños periódicos de provincia o en reportajes de aquel mítico programa de RTVE 'Más Allá', del doctor Fernando Jiménez del Oso, en la voz y el testimonio del navarro JJ Benítez.

La provincia de Burgos es una de las que más fenómenos de este tipo ha vivido desde que se tiene constancia y registro allá por los años 50 hasta nuestras fechas.

Uno de los casos más extraños lo recordaba el investigador alavés Juanje Larradi. Lo hizo en las Jornadas de Misterio de Poza de la Sal, celebradas a principios del mes de agosto. Recogía una noticia publicada por el Diario de Burgos, localizada en Briviesca y datada un lejano 7 de noviembre de 1989.

Juanje Larradi traía este caso por lo extraño que resulta el relato que, a día de hoy y nada menos que 36 años después, no tiene ningún tipo de explicación racional. El caso afecta a dos mujeres. Una de ellas era empleada del juzgado de Briviesca. El artículo de prensa recoge que esta mujer veía los ovnis desde ese verano de 1989.

El testimonio cuando menos es curioso,porque esta mujer aseguraba haber visto en los primeros días del mes de octubre, un objeto «de colores» de una naturaleza que no conocía. Hablaba de unos tonos muy especiales, «blanco, rojo y fucsia», que hasta ese momento en su vida no había visto jamás hasta observar ese ovni.

Las mentes más racionales le explicaron que podría tratarse de «satélites artificiales de comunicaciones» que por entonces se lanzaron a los cielos de todo el planeta. Sin embargo, la mujer aseguró que aquello era imposible y lo era, porque ella los vio en dirección a los montes de Briviesca a 200 metros, que eran metalizados y uno de ellos había dejado su «huella en tierra quemada».

Esta misma mujer aseguraba al informador que vio algo similar a «una noria de feria, de forma ovalada con el centro constituido por elementos metálicos y luces brillantes insólitas». Ese objeto se le acercó de modo que llegó a gritar al ovni que se detuviese. Se dio cuenta de que su reloj se había parado y que volvió a andar cuando se alejó ese objeto extraño.

Hablo también de persecuciones a un matrimonio residente en Briviesca, a quien un aparato con dos faros les seguía habitualmente.

Pero el fenómeno más extraño ocurrió a finales de octubre, en concreto el día 31 sobre las 20.10 horas; en ese momento vio que bajaba «una luz perpendicular y que se alejaba lentamente». Esa luz la vieron también «otra mujer de 42 años», dijo, y que incluso esa extraña luz pudo obrar un milagro al hacer desaparecer un bulto que esta segunda mujer tenía en uno de sus pechos.

Prosigue la mujer hablando de que llegó a verlos en su propia habitación. Experimentó un ruido similar al ruido blanco de una pantalla de televisión y «aparecieron tres hombres vestidos con monos que usan los submarinistas». Eran sobre las 02.30 horas. Plena madrugada cuando «dos o tres días», la habitación se había llenado de luces de color blanco indescriptible. Luego «los hombres desaparecieron».

Los fenómenos extraños acompañan a esta mujer durante mucho tiempo, porque también vio visitantes de habitación en la figura de «una anciana sentada en la cama» y el experimento de grabar psicofonía con la voz de su padre diciendo «soy el papá, soy el papa». Y llamadas telefónicas de su madre una vez muerta.

Son muchos fenómenos agrupados en una sola persona. Hechos cuando menos curiosos y repetitivos todos englobados dentro del mundo de lo paranormal y de las experiencias ovni. Sin embargo, no se pudo investigar más sobre estos temas, pero quedan en el archivo de la hemeroteca, esperando su rescate.

Ese rescate lo hizo el investigador Juanje Larradi, que contó estas experiencias Briviesca ante una audiencia de cien personas. En aquella ocasión también conocimos el testimonio del hombre que, volviendo de las fiestas de Briviesca, hacia Salas de Bureba, con su esposa y otro familiar fue perseguido por un ovni. Que la Bureba es tierra sagrada y misteriosa nadie lo duda y después de estos experimentos aún más.

Sin explicación posible

Desde finales de los años 60, la provincia de Burgos ha acumulado múltiples testimonios de objetos voladores no identificados. En 1968 un grupo de soldados avistó una luz intensa junto a la carretera Burgos-Santander. En 1970 un piloto civil y un fotógrafo observaron un objeto lenticular brillante y estático a gran altura durante varios minutos. En 1975, el caso de Quintanaortuño involucró a tres soldados que vieron un objeto tronco-cónico levitando temprano por la mañana y varias luces simultáneas. Y por encima de todos, Ochate.

Hay también numerosos relatos más recientes, algunos con luces extrañas, siluetas humanoides, objetos descendentes o estáticos, y perplejidad de testigos rurales. A pesar de las investigaciones militares y desclasificaciones, varios de estos sucesos siguen sin explicación satisfactoria.