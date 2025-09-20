Los fenómenos paranormales que se producen en el edificio de la Casa Consistorial de Burgos

Julio César Rico Burgos Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:25 Comenta Compartir

¿Está encantada la Casa Consistorial de Burgos? Haría falta una investigación en profundidad para determinar si esto es así y dar una respuesta lo más veraz posible. Sin embargo, los indicios hacen pensar que algo sí que pasa en el número uno de la plaza Mayor.

Todo esto sale a relucir en una conversación con los vigilantes de seguridad en un día cualquiera. Y salta la sorpresa. Uno de ellos asegura que tiene imágenes de luces que se encienden y se apagan, puertas que se abren y se cierran a diferentes horas en la madrugada de Burgos.

El testimonio gráfico existe. Y el testimonio oral también. Y no es nuevo. No solamente estos vigilantes de seguridad aseguran que pasan cosas extrañas en el edificio de la Casa Consistorial de Burgos. Hablan de que también hay testigos que hace años sintieron cosas poco normales. Es el caso de un policía local, ya ha retirado, del que obviaremos su nombre, que aseguró ver sombras extrañas en el fondo de la oficina principal que se encuentra a pie de calle.

Pero el caso más asombroso, el que no tiene ninguna explicación lógica, racional, científica… Es el de una de las puertas que dan a la calle, en concreto a la Plaza Mayor. Una puerta que hoy apenas tiene servicio porque da a dependencias sin utilizar de manera habitual. Conduce a una escalera ya en el interior. Una entrada al Ayuntamiento que no se usa prácticamente para nada.

Una madrugada, las cámaras de seguridad del edificio recogen que esa puerta estaba entreabierta aproximadamente 45 grados. Pero la cuestión es que en la Casa Consistorial solo estaban los vigilantes de seguridad. Esa puerta quedó abierta por alguna extraña razón, prácticamente hasta la mitad de su recorrido. Una puerta que pesa alrededor de 80 kilos, que nadie, aparentemente, había abierto, pero que las cámaras de seguridad habían reflejado que lo estaba hasta la mitad de su trayecto.

Tiene una apertura desde el interior antiavalanchas. Sin embargo, desde el interior nadie pudo abrirla, ni siquiera un golpe de corriente de aire. Es más, esa puerta cuenta con un electroimán de seguridad que hace saltar la alarma en el caso de que se quede abierta por un descuido. No saltó ninguna alarma, no hubo sistema de seguridad que resistiera la apertura, y el testimonio de quienes lo cuentan, da fe de ello

¿Cómo es posible que esa puerta se abriera sin que saltara la alarma? ¿De qué manera pudo burlar quien así lo hiciera los sistemas de seguridad? ¿Qué pasó realmente aquella noche en el Ayuntamiento de Burgos? Todo son dudas. Todo son respuestas imposibles. Por eso se haría necesaria una investigación en profundidad para determinar todos estos extremos e indagar en la historia para saber si algún alma errante se ha quedado impregnada y se está manifestando en este lugar.

El testimonio de quienes han presenciado estos hechos, pone los pelos de punta quien lo escucha. Porque no solamente son los vigilantes, existen más testigos. Unos testigos que han relatado que también en otras dependencias municipales han podido presenciar este tipo de experiencias, como el archivo.

En sentido místico, las puertas son aquellas que diferencias una realidad de otra, ya sea un estado de ser, un nivel de conciencia o un reino divino. Representa tanto la entrada a lo sagrado o a lo desconocido como el momento de tomar decisiones y enfrentar nuevas experiencias que marcan el camino de la vida y el destino

¿Y las sombras? ¿Y las presencias extrañas, que aquel policía local jubilado, dice que vio en el fondo de un lugar que en otro tiempo albergo un café, sala de espectáculos y hasta un cabaret en el que se produjo un asesinato?

Pero hay más. Esta misma semana, otro vigilante de seguridad -totalmente descreído de este tipo de fenómenos- ha asegurado que sin que nadie lo tocara, un teléfono colocado en su sitio salió despedido sin que nadie lo tocara. Es uno de los que realiza las rondas de noche en el edificio…

Café y cabaret

El actual edificio administrativo del Ayuntamiento de Burgos es moderno. Data de los años 90. Se edifica sobre un solar en el que había otro edificio de principios del siglo XX, reformado posteriormente en los años 20 y 30. En este edificio, en sus bajos, en aquellos felices años 20 existía el Parisiana.

El etnógrafo burgalés Elías Rubio explica en su libro, la linterna mágica, un siglo de cinematógrafo en Burgos, que Parisiana fue el primer cine de Burgos, abierto en 1911; una sala que contaba con un aforo «de algo más de 300 localidades, y como es lógico, estaba dedicada tanto a las proyecciones cinematográficas como a los espectáculos de variedades que aún seguían dominando la cultura popular». Contaba con «explicadores, orquesta, vendedores de mantecados e incluso una pequeña dotación de bomberos, por si fuese necesaria su intervención. Por allí estaban también el operador Santos Ibeas y el pianista Marcos Rico, dos figuras esenciales en la historia del cine en la ciudad, quienes estuvieron detrás de innumerables proyectos».

El Parisiana echó el cierre en 1933 tras proyectar 'Tarzán de los monos'. Tres años después, el local que ocupaba se convertiría en el histórico café-bar Candela, que tenía entrada por el Espolón, pero que también ocupaba estos mismos bajos.

En aquel entonces también se abrió un cabaret, el Kursaal, en la calle sombrerería que quedaría contiguo a esos cafés de antaño, cuando no tendría comunicación con ellos.

Tenemos que trasladarnos a la sociedad burgalesa de 1935. Aquella plácida ciudad se vio sorprendida por un horrendo crimen, con dos víctimas mortales, Carmen Gimeno Presencia, de 19 años, con dos tiros en la espalda; y Esteban de la Fuente, de 39, éste unos días después de recibir varios disparos de bala. Fue la consecuencia de los celos enfermizos de Juan Arce que asesinó a la mujer que creía de su propiedad, Carmen Gimeno era, la Venus de Valencia.

Nada, se puede afirmar ni negar. Pero, ¿y si quedarán en impregnada aquellas horrendas muertes en ese imaginario colectivo y fuesen a manifestarse en forma de fenómenos extraños las personas fallecidas entonces?

Las manifestaciones paranormales se dan en el mismo solar que hace entre 90 y 120 años albergaban estos espectáculos para el público de Burgos; algunos de ellos con tragedias de por medio.

Muralla y puerta de Carretas

Mucho antes de aquellos acontecimientos horribles, a finales del siglo XVII empezó la construcción de la nueva casa consistorial, del nuevo Ayuntamiento. Por este lugar discurría la muralla de Burgos que venía desde el arco de Santa María y terminaba a la altura de la puerta de San Pablo, junto a lo que hoy es el edificio de la Diputación Provincial.

Aquí se ubicaba la puerta de Carretas, ese lugar por el que entraban a la ciudad, las mercancías que luego se venderían en los mercados mayor y menor. Pasado ese siglo XVII, se comienza a levantar el edificio neoclásico del nuevo Ayuntamiento construido con piedra de Hontoria. Es diseño del arquitecto Fernando González de Lara y Seu puro el 17 de julio de 1791, unos años después de que Antonio tome sufragara la estatua de Carlos III, que preside la plaza frente al edificio.