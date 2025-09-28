El Cid regresa a Burgos para dar comienzo a la Semana Cidiana 2025 Rodrigo Díaz de Vivar y su familia estuvieron presentes en las diferentes actividades del domingo 28 de septiembre

El Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, junto a su esposa, Jimena Díaz, en uno de los eventos del domingo.

El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, y toda su familia estuvieron presentes este domingo 28 de septiembre en la ciudad de Burgos para ser testigos de las actividades que se celebraron con motivo de la Semana Cidiana 2025.

En primer lugar, a las once de la mañana, centenares de personas se dieron cita en la plaza del Rey San Fernando, frente a la Catedral, para participar en la I Marcha Cidiana. En ella, se recorrieron algunos de los puntos importantes alrededor de Burgos que resultaron de vital importancia para el Cid.

Esta carrera de carácter no competitivo fue organizada en colaboración con la Plataforma del Tercer Sector, en el marco de las líneas de cooperación establecidas entre la candidatura de Burgos 2031 y las asociaciones que forman parte de dicha plataforma.

Poco después, a escasos metros, en la Llana de Adentro, se ha procedido a la forja de cuatro espadas: dos que pertenecían al Cid y otras dos de la misma época. Se han encargado de ello maestros herreros de diferentes puntos de la geografía española.

Tanto este evento como el anterior estuvieron acompañados de ambientación musical, de la mano de un trío de músicos de la época, además de tener el apoyo, y en el caso de la forja de su espada, del permiso del Cid y de toda su familia.

