La falta de información de la Junta sobre la reorganización de los consultorios genera alerta en el medio rural burgalés Centro de salud de Lerma. / APM En la comarca del Arlanza se ha instalado el desconcierto porque, desde algunos medios, se ha asegurado que será una zona piloto para el plan | Los regidores esperan que cuenten con ellos y con los vecinos para adaptarlo AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Martes, 8 octubre 2019, 08:04

Desconcierto es una de las primeras reacciones que muestran algunos de los regidores de la comarca burgalesa del Arlanza cuando se les pregunta por el proyecto de la Junta de Castilla y León para cambiar el modelo de asistencia sanitaria en el medio rural. Los regidores de Lerma, Covarrubias y Villalmanzo, por ejemplo, se han enterado por la prensa de este asunto. Algunos alcaldes, como Miguel Ángel Rojo de Lerma, están hablando e informándose con sus compañeros de partido sobre el tema.

Precisamente la comarca del Arlanza ha aparecido en algún medio como una zona piloto para este proyecto pero allí no tienen ninguna noticia oficial sobre el tema. Este es uno de los principales temores en la zona, que se instaure el plan sin contar con ellos, ayuntamientos y vecinos, que sea otra norma más impuesta desde fuera y desde el desconocimiento.

El proyecto que maneja la Junta para cambiar el modelo de asistencia sanitaria en los pueblos se basa en concentrar la atención médica que se presta en los consultorios médicos en uno centro de salud de referencia que esté abierto cinco días a la semana, ubicado estratégicamente y cuya accesibilidad se vería reforzada con transporte a la demanda. Los consultorios médicos no desaparecerían porque hasta allí acudiría personal de enfermería.

Suposiciones y falta de información

En el caso de implantarse en la comarca de Lerma, este municipio es la cabecera de la zona, sería el que contaría con el centro de salud de referencia para el resto pero son solo suposiciones ante la desinformación de un plan anunciado en la prensa pero no comunicado oficialmente. «No tenemos ninguna información, solo lo que hemos visto por la prensa. La diputada Esther Peña me ha pasado algo de información pero estamos estudiándolo para conocerlo mejor», explica Miguel Ángel Rojo, alcalde de Lerma.

Rojo señala que no puede hacer una valoración ante el desconocimiento del asunto pero, en caso de ser lo que se dice en los medios, le parece un «retroceso» en un momento en el que se está «luchando porque cada vez es más complicado que las personas mayores se queden en los pueblos ante las necesidades de desplazarse para 'disfrutar' de servicios». Además, Rojo ha señalado que la comarca de Lerma es muy amplia y las carreteras no son buenas en algunos casos. Igualmente, el regidor lermeño ya ha avisado que «no estamos sobrados de médicos ni de personal de enfermería».

Precisamente el día 15 de octubre los regidores de esta comarca tienen una reunión en el centro médico para hablar sobre los asuntos sanitarios de la zona. Este modelo de asistencia sanitaria rural no está en el orden del día, por haberse elaborado este antes de conocerse la noticia, pero José Luis Ortega, alcalde de Villalmanzo tiene claro que se tratará el tema.

«Ningún pueblo dejará marchar a sus médicos y enfermeros sin más»

Ortega tampoco tiene una opinión firme ni muy amplía sobre el tema precisamente por lo mismo, «no se nos ha informado oficialmente del tema y no lo conocemos». En su pueblo, Villalmanzo, con unos 400 vecinos, todos los días va gente al consultorio, tanto los dos días que acude el médico como los dos días que atiende una enfermera. «Creo que esto se orienta hacia pueblos más pequeños pero aquí, de momento, el servicio está bien como está. Es más, hay vecinos de algunos pueblos pequeños cercanos como Santa Inés y Torrecilla que ya vienen aquí a las consultas», explica el alcalde de Villalmanzo.

Ortega tiene claro que «ningún pueblo dejará marchar a sus médicos y enfermeros sin más» y espera que «cuenten con nosotros al elaborar este proyecto». Este regidor sí reconoce que «a nadie le gusta quedarse sin médico pero los pueblos se quedan sin gente. Pero yo, como alcalde, políticamente un regidor solo no puede hacer mucho».

Por su parte, Millán Bermejo, alcalde de Covarrubias, municipio que también pertenece al Área de Salud de Lerma, tampoco tiene una opinión firme al respecto porque no ha podido conocer el tema a fondo pero, según las informaciones que le han pasado, este modelo no afectaría mucho a su pueblo. «Creo que la medida sería para municipios de menos de 100 habitantes. En este caso Covarrubias no se quedaría sin consultorio médico. Aquí se pasa consulta todos los días y con 600 vecinos todas las jornadas hay pacientes en el centro», explica Bermejo.