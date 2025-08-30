La feria para conocer al impresionante buitre negro que se ha celebrado en Burgos Organizada por GREFA en Huerta de Arriba, la jornada ha contado con un invitado muy especial, uno de los buitres negros marcados es 'Daikini', que fue rescatado como huevo tras la muerte de su progenitor y ha sido criado con éxito

BURGOSconecta Burgos Sábado, 30 de agosto 2025, 20:30 Comenta Compartir

El municipio burgalés de Huerta de Arriba, en la Sierra de la Demanda, ha celebrado este sábado la novena edición de la Fiesta del Buitre, organizada por Grefa, para conmemorar, como cada primer sábado de septiembre, el Día Internacional de estas aves rapaces, una cita en la que se recuerda el papel fundamental de estas necrófagas en la salud de los ecosistemas.

A lo largo de la jornada gran cantidad de personas, tanto vecinos de la comarca como visitantes llegados desde otros puntos de España, han acudido a uno de los eventos más importantes dedicados a los buitres que se celebran en toda Europa. Además de albergar cada año la Fiesta del Buitre, Huerta de Arriba es el centro neurálgico del Proyecto Monachus, con el que GREFA impulsa desde 2017 la recuperación de la población de buitre negro en el Sistema Ibérico norte, donde llevaba más de medio siglo extinguida como reproductora esta especie amenazada catalogada en España como Vulnerable.

Ampliar Dos miembros de GREFA sostienen a un buitre negro con GPS.

Durante toda la mañana, la IX Fiesta del Buitre / Día Internacional de los Buitres ha incluido diversas interesantes actividades, todas ellas gratuitas, como cuentacuentos, talleres, gincana, liberación de aves recuperadas y una exhibición de cómo trabajan los perros ecodetectores especializados en conservación de la naturaleza del Servicio Cinológico del Seprona, todo ello rematado por una paellada popular.

La tarde se ha reservado para una 'carroñada' destinada a que el público pudiera observar a los buitres alimentándose en libertad en su hábitat natural, así como para varias conferencias sobre proyectos de conservación de la biodiversidad autóctona desarrollados por Grefa, mientras que la noche da paso a un interesante programa de música en directo.

Pero sin duda el momento más especial del evento ha sido el marcaje con emisores GPS de cinco buitres negros. De forma extraordinaria, grupos reducidos de asistentes pudieron presenciar de cerca el chequeo veterinario previo y la colocación de los dispositivos. Estos cinco buitres negros objeto de marcaje viven en la actualidad en un jaulón construido en plena zona de reintroducción de la especie de la sierra de la Demanda, en un cerro entre pinares situado dentro del término municipal de Huerta de Arriba, con el fin de que se vayan aclimatando a la zona.

Todos ellos serán liberados el próximo otoño, ya con su GPS adosado para hacer posible el seguimiento constante y detallado de sus movimientos, lo que permitirá obtener valiosa información sobre la ecología y la problemática de conservación de la especie.

La historia de 'Daikini'

Cuatro de los cinco buitres marcados hoy proceden de centros de recuperación de animales salvajes (CRAS) de Castilla y León, mientras que el ejemplar restante tiene una historia muy especial de superación, ya que tuvo que ser objeto de un operativo de rescate cuando aún no había salido del huevo.

Tras la colisión letal en un tendido eléctrico de la Sierra de la Demanda, a principios del pasado marzo, de un macho de buitre negro que formaba parte de una pareja reproductora de la especie, Grefa logró salvar al huevo de estos progenitores, bajo la supervisión de la Junta de Castilla y León y con la colaboración de agentes medioambientales especializados en trabajos de altura.

El huevo fue trasladado urgentemente al centro de cría de especies amenazadas que Grefa gestiona en Majadahonda (Madrid), donde nació un pollo que ha sido criado por una pareja nodriza de la especie hasta que ha estado en condiciones de ser devuelto a la naturaleza. Este ejemplar, bautizado como 'Daikini', ha sido apadrinado por la revista digital para observadores de la naturaleza 'El vuelo del grajo' (Mar López y Javier Marquerie). 'Daikini' fue trasladado ayer de vuelta a la Sierra de la Demanda y hoy ha sido marcado con emisores GPS junto con los otros cuatro buitres negros, como paso previo a su liberación dentro de pocas semanas.

Nidos sobre sabinas

Estas cinco aves se suman a los cuatro pollos recientemente marcados también con GPS que han salido adelante durante la temporada reproductora de 2025 en la colonia de la especie creada por Grefa en la Sierra de la Demanda y su entorno gracias a las reintroducciones de ejemplares que se están realizando desde hace ocho años.

Dos de estos pollos han nacido en el núcleo central de la colonia, en el municipio de Huerta de Arriba, y los otros dos proceden de una nueva zona de expansión de la especie, la del Parque Natural Sabinares del Arlanza, también en la provincia de Burgos. Se da la circunstancia de que los dos pollos originarios de este parque natural tienen sus nidos emplazados en sabinas, el árbol más representativo del lugar.

Al cómputo de ejemplares nacidos en 2025 en la Sierra de la Demanda y su entorno hay que sumar a 'Daikini' y a otros dos pollos rescatados tras caerse del nido, uno en el sector burgalés que se recupera en el CRAS de Burgos y otro en el sector riojano cuya crianza está siendo completada por unos padres adoptivos en la sede madrileña de Grefa.

Del Pirineo a Bulgaria

En la actualidad hay en curso varios programas de reintroducción y reforzamiento poblacional de buitre negro promovidos por Grefa similares al que desarrolla en la sierra de la Demanda, donde esta ONG ha logrado en un tiempo récord la consolidación de una colonia de cría compuesta por unas treinta parejas y en la que en estos años han nacido más de cuarenta pollos, tanto en la parte burgalesa como riojana de estas montañas.

En Cataluña, la reintroducción del buitre negro se inició en 2007 a iniciativa de Grefa en el Prepirineo de Lérida, con la colaboración de la Generalidad de Cataluña y otros organismos y entidades. Gracias a ello, en la actualidad esta zona cuenta con una colonia reproductora en la que en 2025 han nacido trece pollos.

En 2012, Grefa inició el traslado a Bulgaria de buitres negros procedentes de España, que están siendo liberados en los Montes Ródopes con el apoyo de la organización Rewilding Europe. En la actualidad estos traslados se hacen bajo la cobertura de Life Rodhope Vulture. Este proyecto de seis años de duración, en el que participa Grefa, está coordinado por Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB/BirdLife Bulgaria) y Rewilding Rhodopes, con el apoyo económico de la Unión Europea.