El festival que convierte la Sierra de la Demanda de Burgos en escenario para los grandes clásicos del piano

BURGOSconecta Burgos Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:45 Comenta Compartir

El 13 de septiembre se celebrará la VI edición de Clásicos en la Demanda, con la participación de la pianista y musicóloga Raquel del Val. Organizado por la Asociación Amigos de Vallejimeno y la Junta Vecinal de Vallejimeno, este festival es ya un referente en la vida cultural en la Sierra de la Demanda en Burgos, donde el placer de escuchar buena música en parajes de gran valor histórico y artístico se une al empeño de prolongar la temporada estival en los pueblos de la España vaciada.

La primera edición de este festival tuvo lugar el 14 de septiembre de 2018, a raíz de la propuesta de la alcaldesa de la localidad, Montserrat Sainz, con el apoyo de la Junta Vecinal de Vallejimeno y la Asociación Amigos de Vallejimeno, presidida entonces por Belén Brezmes. El alcalde actual, Enrique Molina, y los activos miembros de la Asociación Amigos de Vallejimeno, con la colaboración de la pianista y musicóloga Raquel del Val, nieta del pueblo, siguen haciendo posible este encuentro anual de las gentes de la Sierra, que se reúnen en torno a un piano de cola en el que se interpreta música española.

Tradición popular al piano

En esta edición Raquel del Val ofrece un programa de música española adaptada a la técnica pianística más exigente que lleva por título 'La tradición popular en el piano virtuoso (Cantos de mi tierra)'. Se escucharán obras de Antonio Ross, del granadino Ángel Barrios, los leoneses Pedro Blanco y Evaristo Fernández Blanco, la alicantina Lola Vitoria, el valenciano Manuel Penella, el asturiano Benjamín Orbón, los gallegos Juan Montes y Manuel Martí, el donostiarra José María Usandizaga, el argentino Alberto Ginastera y el burgalés Antonio José.

Raquel del Val es titulada Superior en Piano y Música de Cámara, Máster en Investigación Musical por la Universidad Internacional de Valencia, Licenciada en Derecho por la Universidad de León, miembro de la M. I. Academia de la Música Valenciana, de la Sociedad Española de Musicología y de la Academia de la Música de España; actualmente realiza el Doctorado en Musicología en la Universidad de La Rioja.

Como especialista en música española ha sido invitada por las Universidades de Alicante, la de La Rioja, la de Elche, la Internacional de Valencia, la de Alcalá de Henares y la de Oporto, instituciones donde ha ofrecido conferencias e interpretaciones de música española. También ha impartido una Master Class en la Manhattan School of Music de Nueva York y ha dado un concierto de música española para piano en el Festival Iberian and Latin Music de Londres. Son habituales sus intervenciones en directo en RNE 'Radio Clásica'.