El fotógrafo burgalés Jorge Contreras Soto, autor del libro 'Los guardianes del Puerto de Pandetrave'. Jorge Contreras

'Los guardianes del puerto de Pandetrave' llega hasta el medio rural de Burgos

El documental dirigido y filmado por el fotoperiodista Jorge Contreras se presenta en Cilleruelo de Abajo

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

La Asociación Meseta Cine presentará este sábado, 29 de noviembre, su primer documental, 'Los guardianes del puerto de Pandetrave', en CineRuelo, en la localidad burgalesa de Cilleruelo de Abajo. A lo largo de sus 40 minutos de duración, el documental, dirigido y filmado por el fotoperiodista Jorge Contreras Soto, invita a seguir de cerca a los pastores cacereños José Morgado y José Rodríguez, dos hombres que llevan toda una vida dedicada al pastoreo y que representan una forma de vivir que está desapareciendo: la trashumancia. Su experiencia, sus gestos y su manera de relacionarse con el entorno natural son el hilo conductor de un relato que reivindica el conocimiento y la memoria viva del campo.

El film ha sido grabado durante dos años en distintas localizaciones del Puerto de Pandetrave, en la provincia de León. Durante ese tiempo, Jorge Contreras acompañó a los pastores en sus jornadas estivales, registrando la dureza del día a día, los silencios de la montaña, las inclemencias del clima, las madrugadas, los cuidados del rebaño y sus quehaceres diarios.

El documental muestra también la serenidad, la fortaleza y la sabiduría de quienes han aprendido a convivir con el paisaje, entendiendo el pastoreo no solo como un oficio, sino como una forma de vida profundamente ligada a la tierra.

Con este trabajo, la Asociación Meseta Cine busca acercar al espectador a la parte más íntima, humana y real del pastoreo y de la trashumancia, así como visibilizar un oficio en riesgo de desaparición y reivindicar su importancia para los ecosistemas, las tradiciones y la identidad cultural del mundo rural.

La edición del documental ha sido realizada por José Soto Pérez, quien ha construido un relato honesto, cercano y profundamente visual, capaz de sumergir al espectador en la atmósfera de los puertos de verano y transmitir la esencia de un oficio que resiste al paso del tiempo.

