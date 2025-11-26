'Los guardianes del puerto de Pandetrave' llega hasta el medio rural de Burgos
El documental dirigido y filmado por el fotoperiodista Jorge Contreras se presenta en Cilleruelo de Abajo
Burgos
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:22
La Asociación Meseta Cine presentará este sábado, 29 de noviembre, su primer documental, 'Los guardianes del puerto de Pandetrave', en CineRuelo, en la localidad burgalesa de Cilleruelo de Abajo. A lo largo de sus 40 minutos de duración, el documental, dirigido y filmado por el fotoperiodista Jorge Contreras Soto, invita a seguir de cerca a los pastores cacereños José Morgado y José Rodríguez, dos hombres que llevan toda una vida dedicada al pastoreo y que representan una forma de vivir que está desapareciendo: la trashumancia. Su experiencia, sus gestos y su manera de relacionarse con el entorno natural son el hilo conductor de un relato que reivindica el conocimiento y la memoria viva del campo.
El film ha sido grabado durante dos años en distintas localizaciones del Puerto de Pandetrave, en la provincia de León. Durante ese tiempo, Jorge Contreras acompañó a los pastores en sus jornadas estivales, registrando la dureza del día a día, los silencios de la montaña, las inclemencias del clima, las madrugadas, los cuidados del rebaño y sus quehaceres diarios.
El documental muestra también la serenidad, la fortaleza y la sabiduría de quienes han aprendido a convivir con el paisaje, entendiendo el pastoreo no solo como un oficio, sino como una forma de vida profundamente ligada a la tierra.
Con este trabajo, la Asociación Meseta Cine busca acercar al espectador a la parte más íntima, humana y real del pastoreo y de la trashumancia, así como visibilizar un oficio en riesgo de desaparición y reivindicar su importancia para los ecosistemas, las tradiciones y la identidad cultural del mundo rural.
La edición del documental ha sido realizada por José Soto Pérez, quien ha construido un relato honesto, cercano y profundamente visual, capaz de sumergir al espectador en la atmósfera de los puertos de verano y transmitir la esencia de un oficio que resiste al paso del tiempo.