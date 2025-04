Herido grave un joven tras un aparatoso accidente en la AP-1 en Burgos

Gloria Díez Burgos Jueves, 24 de abril 2025, 19:46 Comenta Compartir

Un joven de 28 ha resultado herido grave tras sufrir un aparatoso accidente en la AP-1, en Burgos, este jueves por la tarde. El suceso ha ocurrido a las 16:36 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un turismo se había salido de la vía en el kilómetro 22, sentido Madrid, y de que un varón se hallaba atrapado e inconsciente en el interior del vehículo. El coche se encontraba muy dañado en la mediana de la carretera.

Hasta el lugar se desplazaban la Guardia Civil de Burgos, una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl, el equipo de médicos de Briviesca y una UVI móvil. Además, se daba aviso a los bomberos ante la posibilidad de que el herido tuviese que ser excarcelado.

A su llegada, finalmente no ha sido necesaria la intervención de los bomberos para rescatar al varón, que se econtraba inconsciente pero no atrapado. Ha sido atendido por los profesionales sanitarios in situ y trasladado en UVI móvil al hospital de Burgos.

La AP-1 ha protagonizado numerosos accidentes en la última semana. El pasado lunes se produjeron retenciones kilométricas tras una colisión por alcance en la que se vieron implicados siete vehículos. Este miércoles se incendiaba un camión en esta vía provocando también un atasco de varios kilómetros.

La semana pasada, el Jueves Santo, varios siniestros provocaban también retenciones de horas en la AP-1 y el miércoles 16 de abril cinco personas resultaron heridas en una colisión en cadena en la misma carretera.

Este jueves, además, una mujer ha muerto en las carreteras burgalesas en un accidente en el que se han visto implicados un microbus, un turismo y una autocaravana.