Juan Vicente Herrera en el Convento de San Francisco para recibir el premio. Ricardo Ordóñez / Ical

Juan Vicente Herrera, Premio Sabina Silense de Honor por su apoyo a Silos

El expresidente de la Junta de Castilla y León ha recibido este reconocimiento por su «papel decisivo» en la creación y desarrollo de la propia entidad y en la recuperación del Convento San Francisco como sede

Burgos

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:29

Comenta

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León entre 2001 y 2019, ha reconocido este martes, 25 de noviembre, en Santo Domingo de Silos sentir «especial alegría» por haber recibido el Premio Sabina Silense de Honor de manos de la Fundación Silos en un acto «muy emocionante» que se ha celebrado en la Sala Abad Clemente del Convento de San Francisco.

Al mismo tiempo, ha considerado que «ha sido un privilegio haber tenido responsabilidades» en el Gobierno de Castilla y León, que le han permitido colaborar en la mejora e impulso de proyectos e infraestructuras de la zona. Así, se ha mostrado «convencido» de que la Junta «va a seguir queriendo mucho» a Silos «porque lo merecen» y, «lo que es más importante, porque le da la clave», ha apuntado, a su Monasterio «vivo» gracias a la comunidad benedictina.

La Fundación Silos ha entregado hoy el Premio Sabina de Honor a Juan Vicente Herrera por su «papel decisivo» en la creación y desarrollo de la propia entidad y en la recuperación del Convento San Francisco como sede. «Esta trayectoria le ha hecho merecedor del premio, un símbolo de gratitud de la Fundación y sus patronos por su compromiso duradero con la preservación y difusión de la rica herencia cultural de la zona», han sostenido desde la Fundación Silos.

