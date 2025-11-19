Lerma acoge este jueves una conferencia sobre el final del franquismo El ciclo '50 años de España en libertad' también ha programado para este viernes, 21 de noviembre, en Miranda de Ebro el recital 'Si me borrara el viento lo que yo canto',

El Centro de Interpretación La Piedad de Lerma acoge este jueves, 20 de noviembre a partir de las 19:00 horas la conferencia 'Españoles, Franco ha muerto: reacciones y consecuencias políticas tras la muerte del dictador (1975-1982)' a cargo del profesor de la Universidad de Burgos, Sergio Cañas Díez. La ponencia forma parte del ciclo de actividades '50 años de España en Libertad'. Cañas Díez es profesor de la Universidad de Burgos del área de Historia Contemporánea de la Universidad de burgos y director del área de Historia y Cultura del Instituto de Estudios Riojanos.

La conferencia analizará el derribo político de la dictadura franquista y la construcción del actual sistema democrático poniendo especial atención a los programas políticos y a los distintos líderes y sensibilidades ideológicas de esa España, tanto de la del régimen como la de su oposición.

El acto será presentado por el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y moderado por el coordinador de la programación, Ignacio Fernández de Mata.

Tras la conferencia, el grupo 'Cuerda de Versos' presentará el recital poético-musical 'Para la libertad'. Está integrado por el guitarrista Paco Arana, el violinista Óscar Calvo con la voz del periodista y poeta Rodrigo Pérez Barredo. Repasarán la obra de Federico García Lorca a Antonio Machado pasando por Miguel Hernández, Pablo Neruda, César Vallejo, Alfonsina Storni o Tino Barriuso, entre otros.

Este ciclo de conferencias culminará la semana que viene en Aranda de Duero (2 de diciembre) y Miranda de Ebro (4 de diciembre). La programación para conmemorar los 50 años de Libertad en España incluye también conciertos, un ciclo de cine y tres ponencias magistrales con el propósito de reflexionar sobre el medio siglo de democracia, libertad y desarrollo social en nuestro país.

Actividades en Miranda

La Casa Municipal de Cultura de Miranda de Ebro acoge este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas el recital 'Si me borrara el viento lo que yo canto', organizado por la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y que también forma parte del ciclo de actividades impulsada por el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad.

'Si me borrara el viento lo que yo canto' es un concierto que rinde homenaje a la canción protesta en España, recorriendo temas icónicos de la dictadura franquista y la Transición, interpretado por Máximo Pradera (narrador/cantante), Laura Sabatel (soprano) y Antonio López Serrano (piano). La entrada es libre hasta completar el aforo del Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura.

La programación en Miranda continuará el próximo viernes 4 de diciembre con la conferencia impartida por el profesor Gutmaro Gómez Bravo, de la Universidad Complutense de Madrid, 'De los trenes a los archivos: memoria de la deportación española en Mauthausen' a las 19.30 horas en la Casa de Cultura. Tras la charla, el grupo 'Cuerda de Versos' presentará el recital poético-musical 'Para la libertad'.

Programa descentralizado

Este conjunto de actividades está impulsado por la Subdelegación del Gobierno y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad. Como recuerda Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración de los 50 años de España en libertad, «celebrar medio siglo de libertad es también celebrar la pluralidad que nos define como país. España es un Estado diverso, rico en territorios, lenguas, tradiciones y expresiones culturales. Por eso tiene sentido que el programa conmemorativo sea descentralizado, para que cada rincón de nuestro país participe y aporte su voz a esta celebración de los valores democráticos que compartimos».

