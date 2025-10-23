Mapa del desamor en Burgos: aumentan los divorcios y las parejas buscan más acuerdos Entre 2022 y 2025 las rupturas matrimoniales se han incrementado en la provincia y un repunte en los litigios por la guarda de hijos y modificación de medidas. Las separaciones, en cambio, son ya un fenómeno residual

La conflictividad familiar en la provincia de Burgos muestra una tendencia al alza en los últimos cuatro años, especialmente en lo referente a divorcios y disputas por la custodia de hijos. Según los datos de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, entre el primer semestre de 2022 y el de 2025 los procesos de ruptura matrimonial y los procedimientos derivados, como modificaciones de medidas y custodias, han experimentado notables variaciones, reflejo de cambios sociales y económicos en la provincia.

Las separaciones y nulidades, en cambio, apenas tienen presencia. En conjunto, los datos reflejan una sociedad con mayor conflictividad judicial en el ámbito familiar, pero también con un creciente recurso a la vía consensuada, lo que sugiere una búsqueda de soluciones más dialogadas pese a la inestabilidad de las relaciones.

Aumento constante de los divorcios

En 2022 se registraron 164 divorcios consensuados y 81 no consensuados en los seis primeros meses del año. Un año más tarde, en el primer semestre de 2023, las cifras aumentaron a 202 consensuados y 112 no consensuados, consolidando una tendencia al alza.

La evolución posterior mantuvo esa línea: en 2024 se contabilizaron 188 divorcios de mutuo acuerdo y 112 contenciosos, y en 2025 la cifra volvió a subir hasta 197 consensuados y 98 no consensuados.

El volumen global de divorcios se mantiene por encima de los 280 casos por semestre, lo que indica una estabilidad alta en las rupturas matrimoniales, con un ligero descenso en los no consensuados, posiblemente por una mayor búsqueda de acuerdos entre las partes.

Las separaciones, cada vez más residuales

En contraste, las separaciones matrimoniales son cada vez menos frecuentes. En 2022 apenas se tramitaron doce separaciones consensuadas y una no consensuada; en 2023 subieron a cinco las no consensuadas, pero bajaron en las consensuadas, a un total de seis.

En 2024 y 2025 las cifras continuaron al igual que en años anteriores. Las cifras aumentaron en ambos periodos. En el terreno de los consensuados se puede observar cómo en 2024 las separaciones llegaron a los siete casos, en cambio en 2025 estos procedimientos ascendieron hasta los doce.

Sin embargo, en las separaciones no consensuadas este año solo se han conocido tres casos, en el año 2024, aumentaron hasta los cinco. Confirmando que los matrimonios que se rompen optan directamente por el divorcio, sin pasar por la separación previa.

Más modificaciones de medidas y disputas por custodia

Uno de los indicadores más reveladores del aumento de litigios familiares es la modificación de medidas, tanto consensuadas como no consensuadas. En 2022 se registraron 46 modificaciones por acuerdo y 81 contenciosas.

Un año después, en 2023, la cifra de las contenciosas subió a 111, mientras que las consensuadas bajaron a 36. En 2024, el volumen de casos volvió a elevarse con 58 consensuadas y 101 no consensuadas y en 2025 alcanzó su mínimo reciente con 32 consensuadas y su máximo 110 contenciosas.

Este repunte refleja un escenario de mayor litigiosidad, probablemente derivado de conflictos económicos posruptura y desacuerdos sobre custodia y pensiones.

Custodia de hijos: leve incremento de los conflictos

En el apartado de guarda y custodia de hijos no matrimoniales, Burgos muestra una tendencia similar. En 2022 se contabilizaron 49 custodias consensuadas y 54 contenciosas. En 2023 los números subieron a los 64 no consensuados y descendieron en las consensuadas a 45.

Durante 2024 y 2025 el incremento fue aún mayor, con 56 acuerdos y 74 contenciosos en 2024, y 61 acuerdos y 88 contenciosos en 2025. El aumento de las custodias no consensuadas podría vincularse a un mayor número de rupturas entre parejas jóvenes no casadas.

Nulidades: la figura desaparecida

Las nulidades matrimoniales son prácticamente inexistentes. En los cuatro años analizados (2022–2025), Burgos no registró ningún caso por semestre, consolidando una tendencia nacional, este tipo de procedimiento, vinculado tradicionalmente al ámbito religioso, ha quedado en desuso frente al divorcio civil.

