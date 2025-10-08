BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muros de contención con escollera de piedra. JCyL

186.000 euros para acabar con los desprendimientos de tierras en una carretera del norte de Burgos

La intervención se ha realizado en la carretera BU-550, una importante vía de comunicación entre los valles del norte de Burgos y el entorno de Valle de Mena

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:11

Comenta

La Junta de Castilla y León ha invertido 186.186,57 euros para completar la obra de consolidación del talud de desmonte en la carretera BU-550, una vía de gran importancia para las comunicaciones entre los valles del norte de Burgos y el entorno de Valle de Mena, utilizada a diario por vecinos, transporte de mercancías y acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas.

Durante la visita al tramo, el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha subrayado que «la conservación de nuestras carreteras exige actuaciones precisas y planificadas que garanticen la seguridad y la funcionalidad de las vías, especialmente en entornos rurales donde cada conexión es esencial para la vida diaria de los ciudadanos».

Puerta ha destacado que «la obra ejecutada en la BU-550 refleja el esfuerzo continuo de la Junta de Castilla y León por mantener una red viaria segura, moderna y adaptada a las necesidades del territorio», y ha recordado que «la conservación preventiva es una herramienta clave para evitar riesgos, optimizar los recursos públicos y ofrecer un servicio de calidad a los municipios, independientemente de su tamaño o localización».

El director general ha añadido que «la Junta seguirá actuando con la misma determinación en toda la provincia de Burgos, porque mantener la seguridad y la accesibilidad de las carreteras autonómicas es también una forma de fijar población, mejorar la competitividad de las zonas rurales y reforzar la vertebración territorial de Castilla y León».

La intervención

Los trabajos han consistido en la retirada de materiales inestables, la construcción de muros de contención con escollera de piedra, la ejecución de drenajes y cunetas profundas para canalizar el agua, y la reconfiguración del terreno con taludes y bermas estabilizados, además de la revegetación del entorno mediante hidrosiembra para asegurar su integración ambiental.

También se ha acondicionado un nuevo camino de acceso superior y se han repuesto todos los elementos de señalización, balizamiento y defensa de la carretera.

La obra se ha ejecutado entre finales de julio y septiembre, manteniendo la circulación mediante paso alternativo regulado por semáforos y con todas las garantías de seguridad para los usuarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se escapa una vaquilla en las fiestas de un pueblo de Burgos y hiere a un hombre en su huida
  2. 2 Detenido un hombre por violencia de género en el centro de Burgos
  3. 3 Silvia Sedano, enfermera de Maternidad del HUBU: «El camino es que uno decida cómo quiere alimentar a su hijo; y todo es bueno»
  4. 4 Así es la nueva especialidad de una conocida cadena de pizzas inspirada en Burgos
  5. 5 Herida una mujer en un atropello en Burgos
  6. 6 Herida una niña de siete años tras ser atropellada en la zona sur de Burgos
  7. 7 La plantilla de Benteler Burgos amenaza con la huelga si no se desbloquea la negociación del convenio
  8. 8 La historia de la calle principal del barrio de los chamarileros en Burgos
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 7 de octubre
  10. 10 Tres detenidos, dos de ellos menores, por amenazas y malos tratos en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta 186.000 euros para acabar con los desprendimientos de tierras en una carretera del norte de Burgos

186.000 euros para acabar con los desprendimientos de tierras en una carretera del norte de Burgos