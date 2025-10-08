186.000 euros para acabar con los desprendimientos de tierras en una carretera del norte de Burgos La intervención se ha realizado en la carretera BU-550, una importante vía de comunicación entre los valles del norte de Burgos y el entorno de Valle de Mena

La Junta de Castilla y León ha invertido 186.186,57 euros para completar la obra de consolidación del talud de desmonte en la carretera BU-550, una vía de gran importancia para las comunicaciones entre los valles del norte de Burgos y el entorno de Valle de Mena, utilizada a diario por vecinos, transporte de mercancías y acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas.

Durante la visita al tramo, el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha subrayado que «la conservación de nuestras carreteras exige actuaciones precisas y planificadas que garanticen la seguridad y la funcionalidad de las vías, especialmente en entornos rurales donde cada conexión es esencial para la vida diaria de los ciudadanos».

Puerta ha destacado que «la obra ejecutada en la BU-550 refleja el esfuerzo continuo de la Junta de Castilla y León por mantener una red viaria segura, moderna y adaptada a las necesidades del territorio», y ha recordado que «la conservación preventiva es una herramienta clave para evitar riesgos, optimizar los recursos públicos y ofrecer un servicio de calidad a los municipios, independientemente de su tamaño o localización».

El director general ha añadido que «la Junta seguirá actuando con la misma determinación en toda la provincia de Burgos, porque mantener la seguridad y la accesibilidad de las carreteras autonómicas es también una forma de fijar población, mejorar la competitividad de las zonas rurales y reforzar la vertebración territorial de Castilla y León».

La intervención

Los trabajos han consistido en la retirada de materiales inestables, la construcción de muros de contención con escollera de piedra, la ejecución de drenajes y cunetas profundas para canalizar el agua, y la reconfiguración del terreno con taludes y bermas estabilizados, además de la revegetación del entorno mediante hidrosiembra para asegurar su integración ambiental.

También se ha acondicionado un nuevo camino de acceso superior y se han repuesto todos los elementos de señalización, balizamiento y defensa de la carretera.

La obra se ha ejecutado entre finales de julio y septiembre, manteniendo la circulación mediante paso alternativo regulado por semáforos y con todas las garantías de seguridad para los usuarios.