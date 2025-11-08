Más de 300 escolares conocen el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Villasana de Mena Los alumnos pudieron descubrir las distintas especialidades del Instituto Armado

Más de 300 alumnos de los centros educativos IES Doctor Sancho de Matienzo y CEIP Nuestra Señora de las Altices visitaron ayer la exposición de medios que la Guardia Civil organizó en el nuevo cuartel de Villasana de Mena, inaugurado días atrás. A lo largo de la jornada, los escolares conocieron de cerca la labor que realizan las distintas especialidades del Cuerpo, que mostraron sus vehículos y el material con el que trabajan a diario.

Participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), del Servicio Cinológico, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Grupo de Desactivación de Explosivos (Gedex), así como patrullas de Seguridad Ciudadana y del Subsector de Tráfico de Burgos.

Durante la visita, los alumnos tuvieron la oportunidad de interactuar con los agentes, conocer su trabajo en materia de seguridad, protección del medio ambiente, auxilio en carretera o detección de explosivos, y resolver sus dudas sobre el funcionamiento de cada unidad.

Además, este sábado por la mañana se celebró una jornada de puertas abiertas en el cuartel de Villasana de Mena, que permitió a numerosos vecinos y visitantes recorrer las nuevas instalaciones y conversar con los guardias civiles destinados en la zona. Al acto asistió el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente.