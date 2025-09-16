La Capilla y el cine de Villarcayo contarán con aseos conjuntos Los nuevos servicios tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y una inversión de 70.000 euros

El Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. dotará de tres aseos a La Capilla y a la sala de cine y teatro. Se ubicarán en la zona de la antigua sacristía de la capilla del complejo de la residencia; de esta manera, los aseos podrán ser utilizados tanto por los usuarios de La Capilla como del cine y teatro.

Los aseos estarán dotados de las instalaciones y el equipamiento necesario para el correcto funcionamiento. Uno contará con tres lavabos y tres inodoros; otro dotado con dos lavabos, dos urinarios y tres inodoros; y un aseo accesible con un lavabo y un inodoro.

Los nuevos aseos serán realidad en un plazo aproximado de cuatro meses con una inversión de 70.000 euros. Para su ejecución se ha contado con una financiación del 80 % gracias a los Planes Provinciales de la Diputación de Burgos. La institución provincial aporta 56.000 euros y el Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. 14.000 euros.

