BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las elecciones de Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
Cine de Villarcayo. Ayto. de Villarcayo

La Capilla y el cine de Villarcayo contarán con aseos conjuntos

Los nuevos servicios tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y una inversión de 70.000 euros

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:09

NOTA DE PRENSA

El Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. dotará de tres aseos a La Capilla y a la sala de cine y teatro. Se ubicarán en la zona de la antigua sacristía de la capilla del complejo de la residencia; de esta manera, los aseos podrán ser utilizados tanto por los usuarios de La Capilla como del cine y teatro.

Los aseos estarán dotados de las instalaciones y el equipamiento necesario para el correcto funcionamiento. Uno contará con tres lavabos y tres inodoros; otro dotado con dos lavabos, dos urinarios y tres inodoros; y un aseo accesible con un lavabo y un inodoro.

Capilla. Ayto. de Villarcayo

Los nuevos aseos serán realidad en un plazo aproximado de cuatro meses con una inversión de 70.000 euros. Para su ejecución se ha contado con una financiación del 80 % gracias a los Planes Provinciales de la Diputación de Burgos. La institución provincial aporta 56.000 euros y el Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. 14.000 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de Burgos que se convierte en escenario de una superproducción de cine
  2. 2 «Nos han llevado a la ruina»: la asociación de Burgos que cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento
  3. 3 Una de las influencers más seguidas de España se rinde a la morcilla de Burgos
  4. 4 Herido un octogenario tras volcar con una carretilla elevadora en Burgos
  5. 5 Cinco detenidos por dos agresiones en diferentes fiestas de pueblos de Burgos
  6. 6 Detenida en Aranda por robar joyas y dinero en la residencia de ancianos en la que trabajaba
  7. 7 Así queda la plantilla del Burgos CF 25/26
  8. 8 La Semana Cidiana gana nuevos escenarios y ubicaciones para revivir la época del Cid
  9. 9 Herido un ciclista tras una colisión contra un coche en Burgos
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 15 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Capilla y el cine de Villarcayo contarán con aseos conjuntos

La Capilla y el cine de Villarcayo contarán con aseos conjuntos