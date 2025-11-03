Demolerán los viejos barracones de Garoña para almacenar residuos de la central nuclear Los materiales almacenados se trasladarán a otro lugar y se aprovechará esta superficie apartada de la zona nuclear para otro tipo de residuos

Julio César Rico Burgos Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) quiere demoler, y posteriormente acondicionar, unas antiguas naves, en forma de 'U', conocidas como 'los barracones', para su nuevo uso como almacén temporal de material convencional. Estas naves están dentro de la instalación situada en el meandro del río Ebro, pero apartadas del núcleo central de la antigua planta atómica de Burgos.

El área donde se llevarán a cabo las actividades previstas de acondicionamiento y demolición se corresponden con las zonas ocupadas principalmente por un conjunto de almacenes situados en zonas convencionales y en principio no radiológicas al norte de la instalación. El acceso principal a los almacenes se realiza a través de un vial que discurre por el exterior del triple vallado de la Central Nuclear Santa María de Garoña.

Ampliar Vista desde el aire de la central, con los barracones en la parte más alta entre los árboles. BC

Los barracones se encuentran obsoletos

Estos barracones se encuentran obsoletos, no tienen tampoco ningún uso desde hace muchos años y están fuera de servicio y situados en un área convencional de la instalación que se quiere acondicionar para su nuevo uso como campa de acopio de material convencional.

De esta manera, se liberará espacios en la instalación para adecuarlos a nuevos usos que el proceso de desmantelamiento necesita. Para ello en rea ha realizado una reserva presupuestaria de 551.040 euros para realizar unas obras que han de hacerse en tres meses.

Quitar el amianto de la zona

Para que se puedan derribar y explanar la zona primero hay que trasladar los materiales almacenados en este lugar a otros puntos de la instalación, ya sean equipos de protección radiológica y química, materiales de servicios o de mantenimiento, u otro tipo de residuos convencionales y materiales allí almacenados.

Posteriormente, se retirará todo el conjunto del sistema eléctrico y de los componentes del sistema contraincendios y se instalará una cubierta metálica y un sistema de alumbrado. Antes de proceder al derribo, se procederá al desamiantado, el vallado de la zona de almacenaje y otras tareas complementarias.

Una vez realizado el derribo, se acondicionará el firme y se realizarán los sistemas de drenaje necesarios para la evacuación de agua.

Para qué se usaban los barracones

Los barracones eran utilizados para usos diversos como, por ejemplo, el almacenaje general de los equipos de protección radiológica y radio química que estaban ocupados por el 20 %. Además de los almacenes generales, que en la actualidad están vacíos, los archivos, ocupados, el 50 %, materiales de la sección de servicios y mantenimiento mecánico, también el 50 % un almacén de residuos tóxicos o peligrosos que ocupan el 10 % y el almacén general que está vacío.

Otra de las zonas está ocupada por bidones depósitos, vacíos y losas de hormigón. Otra parte está constituida por barracones provisionales de gran volumen, perfiles y estructuras metálicas de gran tamaño y una tercera área de almacenamiento de botella de gases destinada para diferentes usos de la instalación. Se encuentran situadas bajo cobertizo metálicos de protección.