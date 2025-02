La Junta deja sin acceso al centro de salud de un pueblo de Burgos

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 12 de febrero 2025, 10:14 | Actualizado 10:49h. Comenta Compartir

El procurador socialista, Jesús Puente, ha preguntado en el pleno de las Cortes de Castilla y León al consejero de Sanidad por qué al Centro de Salud de Espinosa de los Monteros no se le dota de los elementos básicos para garantizar la accesibilidad de los pacientes a la atención sanitaria, mediante un ascensor.

Puente ha recordado que la Ley 3 de 1998 de accesibilidad y supresión de barreras de la comunidad autónoma comprometía a la Junta de Castilla y León a desarrollar en un plazo de cinco años (2003) un plan de actuación en edificios públicos para la gradual adaptación de estos y convertirlos en accesibles. «El Centro de Salud de Espinosa de los Monteros 27 años después sigue sin disponer de un ascensor que permita la movilidad vertical entre las dos plantas del edificio. Esta situación es insostenible, indefendible y vergonzante para quien tiene que velar por que la sanidad pública sea accesible para toda la población», ha expresado Puente.

Desde la administración autonómica se sigue poniendo de excusa la falta de dinero para esta obra. El procurador socialista ha reprochado que «tenemos en un Power Point el mejor y mayor presupuesto de la historia de la Comunidad Autónoma y no hay dinero para que un centro de salud reúna las condiciones mínimas de accesibilidad».

Puente ha explicado que ya en 2019 se remitió al Ayuntamiento que no se veía viable la realización de esta intervención porque el edificio no merecía una reforma integral porque «era pequeño y no permitía ampliaciones y por lo tanto no se realizaría inversión alguna. Dando a entender que se proponían a construir un nuevo edificio. Bueno pues, la Junta no ha dado en ningún momento señal alguna de que esté dispuesta a construir otro edificio, no hay proyecto constructivo, no hay financiación, no se ha movido un papel para iniciar trámite alguno en este sentido y sin asomo de vergüenza».

Por último, el socialista ha detallado que desde el consistorio de la localidad están dispuestos a acometer en solitario la inversión si desde la Junta no hay una solución. La instalación tendría un coste de 81.700 euros según el proyecto realizado y pagado por el propio Ayuntamiento. Y ha concluido: «Si esto finalmente se produce y la Junta se desentiende de su obligación sería una vergüenza y un bochorno para la Consejería, pues los Centros de Salud son competencia exclusiva de la Junta».