Medina reurbanizará el entorno de El Pinar Tanto el abastecimiento como el saneamiento se van a llevar a cabo en la acera derecha de la calle y en aquellas partes que sean de titularidad municipal

Julio César Rico Burgos Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:48

El Ayuntamiento de Medina de Pomar va a realizar una obra de renovación de redes y pavimentación en la urbanización El Pinar. La actuación se va a realizar en la vía principal, en su margen derecho en esta zona de la ciudad del Alcázar.

La idea del Ayuntamiento es poder contar con ayudas de diferentes organismos para financiar el coste de las obras. El trazado de esta actuación discurre de manera perpendicular a la avenida de Bilbao y tiene una forma geométrica lineal. Alcanza una superficie total de intervención de 960 metros cuadrados.

Está delimitada por construcciones residenciales y la idea inicial es actuar solo sobre el margen derecho de esta calle y sobre la vía principal, ya que tiene ramificaciones en superficies y espacios abiertos, lo que dificulta la actuación. Esta calle se generó con la construcción de los bloques de viviendas residenciales de ensanche o ampliación sobre el eje principal de comunicaciones del municipio.

Estos viales fueron abiertos para dar acceso a las viviendas que en esos momentos se estaban ejecutando en los años 70 del siglo pasado. Después de 50 años de vida de estas infraestructuras, con el paso del tiempo han quedado anticuadas. No solamente por el paso del tiempo, sino porque eso es dimensiones y los materiales empleados han mejorado mucho en todo este tiempo y es necesario su renovación.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar pretende sustituir aquellas instalaciones de titularidad municipal que se encuentren obsoletas, ya sea por sus dimensiones o por sus materiales. Así, de esta manera, y una vez abiertas las zanjas se van a proceder al soterramiento de las redes que transcurren por las fachadas de los edificios. Y se van a eliminar los puntos de iluminación pública que se encuentran sobre los inmuebles.

Se va a aprovechar para redimensionar la calzada y las haceras y eliminar las barreras arquitectónicas. Para ello se demoler la pavimentación actual se descubrirán las conducciones y el desmonte necesario de tierras y se realizarán las canalizaciones previstas.

Se mantendrá la red de saneamiento actual, ejecutando una nueva red que discurra paralela a ella para el drenaje superficial de las aguas pluviales. Las redes se adaptarán por tanto y en lo posible, al trazado viario y a la altimetría del terreno,

Esta obra se va a realizar con presupuesto de 2025 y con remanentes del año anterior. En concreto, de remanente se van a utilizar 499.203 euros y del presupuesto de este año 300.737,6 euros. El plazo previsto para la ejecución de estas obras es de dos meses.