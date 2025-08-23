Medina de Pomar tendrá plaza de toros portátil mientras se rehabilita el actual coso centenario Durante un tiempo, la celebración de los eventos taurinos estuvo en el aire. El derribo de la plaza ya ha comenzado

Julio César Rico Burgos Sábado, 23 de agosto 2025, 12:52 Comenta Compartir

Medina de Pomar va a contar esta temporada con una plaza portátil para la celebración de los festejos taurinos en las fiestas de Nuestra Señora del Rosario, en el mes de octubre. Actualmente, la plaza de toros, de propiedad municipal, se encuentra en trámites para su rehabilitación y el Ayuntamiento no dispone de otros espacios para albergar estos festejos taurinos.

Con la plaza de toros de Medina de Pomar derribada, la localidad va a contratar el servicio de gestión de espectáculos taurinos en una plaza de toros portátil, donde se van a celebrar, al menos, una novillada picada o corrida de toros el domingo 5 de octubre, otra novillada sin caballos el 6 de octubre; para el martes 7 de octubre, el Grand Prix con vaquillas; el domingo 12 un festejo de rejones con cuatro toros y para los días 6, 7 y 12, suelta de vaquillas en ese recinto provisional.

La contratación del representante de gestión y organización de los festejos es urgente porque las fiestas patronales están a la vuelta de la esquina. Por eso, el pliego ha salido de manera urgente por resolución de Alcaldía de fecha 20 de agosto. El valor del contrato es de 74.585 euros. El coso provisional tendrá todas las dependencias de una plaza al uso y albergará, como mínimo, a 1.800 espectadores.

El coso taurino en el que se han celebrado hasta el año pasado los festejos ha sido derribado en los últimos meses para, en un futuro, volver a levantar el recinto. Un informe técnico aconsejaba que para el correcto funcionamiento de la plaza era necesario adaptarla al reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como al reglamento taurino de la comunidad de Castilla y León. Durante meses los festejos taurinos estuvieron en el aire.

Reforma completa

De esta manera, el Ayuntamiento de Medina de Pomar va a cometer una reforma completa, modificar todo el graderío, ampliar las salidas, adaptar los accesos y pasillos con una nueva construcción. En definitiva, hacer una nueva plaza aunque sea en el mismo recinto, donde estaba la centenaria plaza de toros de Medina de Pomar.

Temas

Toros

Obras

Eventos