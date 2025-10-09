El alumnado de Miranda de Ebro volverá a tomar la palabra contra la violencia machista El Ayuntamiento de la ciudad convoca una nueva edición del Concurso de Lemas, Dibujos y Cortos con el móvil con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Cada 25 de noviembre, la sociedad vuelve la mirada hacia una de sus heridas más persistentes: la violencia contra las mujeres. Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro convoca a toda la comunidad educativa a participar en la decimocuarta edición del Concurso de Lemas, Dibujos y Cortos con el móvil.

Impulsada desde la Concejalía de Igualdad, la iniciativa busca «sensibilizar a la población escolar y promover el cambio de los comportamientos, las actitudes, las normas y los valores que permiten la perpetuación de la desigualdad estructural de mujeres y hombres». Una manera, según el propio consistorio, de fomentar una mirada crítica y comprometida con la igualdad efectiva desde edades tempranas.

Este año, el certamen hace hincapié en la prevención de las distintas formas de violencia contra las mujeres en redes sociales, la prevención de agresiones sexuales y el reconocimiento de nuevas masculinidades igualitarias. A la postre, se espera que los trabajos puedan servir como herramienta educativa frente a los modelos violentos y discriminatorios que persisten en el entorno digital y cotidiano.

Lemas, dibujos y cortos para reflexionar sobre la igualdad

De acuerdo con las bases publicadas este 9 de octubre, podrá participar todo el alumnado de los centros educativos de Miranda, tanto de forma individual como en grupo. Los lemas deberán ser originales e inéditos, «escritos en lengua castellana y referidos al objetivo que alienta esta convocatoria».

En el caso de los dibujos, se admitirán en tamaño A3 o A4 y deberán incluir la leyenda «25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres». Los cortos, por su parte, no podrán superar los tres minutos de duración y deberán grabarse con móvil o tableta. Asimismo, la organización recuerda que «se recomienda que la música e imágenes sean libres de derechos de autoría».

Las personas participantes deberán presentar sus trabajos bajo seudónimo, junto a un sobre cerrado que contenga sus datos personales. El plazo de admisión se extenderá hasta las 14:00 horas del jueves 31 de octubre de 2025, y las obras podrán entregarse en los centros escolares, que más tarde las remitirán a la Casa de Igualdad, en la calle La Charca nº 10.

Habrá reconocimiento en metálico

Constituido de forma paritaria entre mujeres y hombres, el jurado valorará la creatividad, la adecuación al tema y la calidad de los trabajos. En cuanto a los premios, se otorgarán galardones en metálico —destinados a material escolar no sexista o a un viaje cultural— por valor de hasta 600 euros por categoría, tanto en Primaria como en Secundaria y Bachillerato, en función del número de niveles participantes.

Asimismo, se concederá un premio adicional de 600 euros para los mejores trabajos de alumnado con necesidades educativas especiales. Las obras ganadoras podrán utilizarse en la campaña municipal del 25 de noviembre de 2025, y todas las presentadas se expondrán en la Casa de Igualdad.

El concurso forma parte del III Plan para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en Miranda de Ebro, y cuenta con el apoyo de la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León y de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Una iniciativa que, de nuevo, fomenta el compromiso colectivo con la igualdad y la erradicación de cualquier forma de maltrato.