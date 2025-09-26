Miranda abre el plazo de inscripción para los 17 talleres gratuitos de la Red de Mujeres Con más de una década de trayectoria, la iniciativa podría ampliar su programación durante el curso

Celia Miguel Burgos Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:17

La Red de Mujeres volverá a llenar de actividad la Casa de Igualdad de Miranda de Ebro durante el curso escolar que comienza, y lo hará «con toda la motivación posible». Así lo anunciaba este viernes la concejala de Igualdad, Soraya Solórzano, tras avanzar la apertura del plazo de inscripción en los talleres organizados por la institución feminista a lo largo de los próximos meses.

Desde el próximo lunes, 29 de septiembre, y hasta el día 7 de octubre todas las personas interesadas en la materia podrán matricularse en las dependencias de la Casa de Igualdad en cualquiera de los diecisiete talleres ofertados. Un total de doscientas cincuenta y cinco plazas permitirán a la ciudadanía mirandesa disfrutar de una iniciativa que, no obstante, también conllevará un sorteo para adjudicar las plazas en aquellos cursos con más demanda.

Más de una década de experiencia

Los talleres de la Red de Mujeres constituyen un proyecto consolidado que, según recuerdan desde el área de Igualdad, lleva más de una década en funcionamiento. No cabe duda de que se han convertido en una de las principales puertas de entrada para participar en las actividades municipales, razón por la cual la propia edil subraya la expectación que generan estas propuestas.

«En los últimos días son muchas las personas que se están acercando a la Casa para preguntar sobre el inicio del curso y la oferta de este año, por lo que es casi seguro que la respuesta, un año más, va a superar con creces el número de plazas que se ofertan», vaticina Solórzano.

En este contexto, pese a que en esta primera fase se presentan diecisiete talleres, el programa podría ampliarse durante el curso. «Es probable que se complementen con más talleres de los inicialmente previstos, puesto que se cuenta con otras personas dispuestas a compartir sus habilidades, conocimientos o saberes, pero por el momento no se han concretado temas o fechas», puntualizan desde la concejalía.

Con la mirada en la juventud

La titular de igualdad también trabaja en el desarrollo de propuestas abiertas a toda la ciudadanía, así como en actividades específicas para el público infantil y juvenil a través de los centros educativos de la ciudad. «Hemos mantenido reuniones con los dos institutos de la ciudad y el resultado es muy satisfactorio puesto que tenemos ya algunas ideas que iremos desarrollando a lo largo del curso», explica la edil.

Asimismo, desde la concejalía de Igualdad se informa de que se mantendrá la colaboración con la Asociación de Mujeres Inmigrantes sin Fronteras, que podrá seguir utilizando las instalaciones de la Casa de Igualdad para el desarrollo de sus actividades.

