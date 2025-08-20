El 25 aniversario de Ebrovisión se acerca con una fiesta gratuita Concierto, djs, bingo y presentación del merchan oficial parecen la combinación perfecta para que la tarde noche de mañana jueves, 21 de agosto, sea para recordar y sobre todo para disfrutar

El 25 aniversario del Festival Ebrovisión está cada vez más cerca y desde la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo organizadores del evento lo saben. Por eso, desde mañana, quieren comenzar a calentar el ambiente con una Fiesta de Presentación por todo lo alto, para que nadie olvide que en poco más de quince días, arrancará una de las ediciones más especiales del festival mirandés.

Concierto, djs, bingo y presentación del merchan oficial parecen la combinación perfecta para que la tarde noche de mañana jueves, 21 de agosto, sea para recordar y sobre todo para disfrutar. Además el evento es totalmente gratuito.

Marmitako Trap Banda es un novedoso proyecto de Urban / Rap/ pop que busca juntar el sonido de lo Urbano con el formato de Banda y música de directo. La Banda se basa en 3 pilares que son, los sonidos de la música Urbana, la magia de las bandas en vivo y las raíces de la propia banda (Idioma, cultura…). Dentro de las influencias de la banda están Ca7riel, Paco amoroso, Vinocio, Caliope Family, Dano etc etc.

La banda está compuesta habitualmente por trío de: bajo (Iñigo Tellaetxe), batería (Aitor Brochado) y voz (Guillermo Cabrales), aunque suelen colaborar con varios músicos y artistas de la zona.

En 2023, empiezan a trabajar junto a distintos artistas de la zona y en 2024 deciden hacer canciones propias que sacarán en 2025 bajo el EP titulado 'MARMITAKO'. La banda, actualmente, interpreta versiones propias de canciones del género urbano como se puede apreciar en su sesion de youtube 'Mondongo session' y su propio EP 'MARMITAKO'.

Teleclub djs son unos grandes conocidos por el público que acude al festival y por todos los mirandeses y como siempre en sus sesiones no faltará la buena música y la diversión, además como novedad en esta ocasión serán los encargados de inaugurar el primer Bingo Musical del festival.

