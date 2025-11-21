Los centros educativos de Miranda denuncian el abandono administrativo La falta de personal administrativo ha llevado a la comunidad educativa de Miranda de Ebro a manifestarse en su defensa

«El caos administrativo asfixia a los centros educativos de Miranda de Ebro». La denuncia sonó clara este jueves a las puertas del CIFP Río Ebro de Miranda de Ebro, donde personal docente, no docente y laboral se concentró para exponer una situación que arrastran «desde hace años» y que, lejos de mejorar, se ha agravado tras la reducción de plantillas por parte de la Administración.

Convocada de forma conjunta por la Junta de Personal Docente, la Junta de Personal Periférico y el Comité de Empresa del personal laboral, la protesta incidió en la falta de personal: un problema estructural que ya afectaría tanto al funcionamiento de la Dirección Provincial de Educación como al día a día de los centros.

«La Dirección Provincial funciona en un estado de caos por la falta de recursos humanos», se escuchó durante la lectura del manifiesto. Una situación que, recalcan, ya repercute en la salud de los trabajadores y en la calidad del servicio que reciben alumnado y familias.

Los centros de trabajo denuncian sobrecarga

Tal y como señalaron los manifestantes, en Miranda el problema se agrava especialmente en el CIFP Río Ebro y en los IES Montes Obarenes y Fray Pedro Urbina. Allí, de las dos plazas de auxiliares administrativos asignadas a cada centro, solo una está cubierta. En el caso del Río Ebro, además, la persona que ocupa ese único puesto «solo está tres días en el centro» y los otros dos acude al CFIE, lo que dejaría a la Formación Profesional con una plantilla «claramente insuficiente».

Los equipos directivos aseguran que esta escasez provoca una sobrecarga inasumible y les obliga a asumir tareas que «no les corresponden». El resultado, un cúmulo de gestiones pendientes: matrículas, certificados, trámites académicos, atención al público… «Es inviable», denunciaban.

El presidente de la Junta de Personal Funcionario, Marcelino Arriba Saleri, explicó que esta situación arrastrada desde hace tiempo no ha hecho sino empeorar. «Había tres plantillas; bajaron a dos. Y ahora solo hay una persona y compartida», criticaba. Para él, la raíz del problema es evidente: la Administración «no cubre vacantes» y reduce plazas cuando comprueba que ni siquiera puede cubrir las existentes.

El déficit de personal administrativo en la provincia ronda ya el 33 por ciento, una cifra que los sindicatos califican de «insostenible». Por eso anuncian que continuarán las movilizaciones. «Está previsto hacer más», adelantaban, insistiendo en que lo harán «unidos», tanto docentes como no docentes y personal laboral.