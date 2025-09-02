BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Presentación del operativo de seguridad con el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, junto con miembros de Policía Nacional y Guardia Civil. BC

Más de cien efectivos velarán por la seguridad del festival Ebrovisión

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contarán con el apoyo de seguridad privada y Unidades de Atención a la Familia y Mujer, especializadas en la lucha contra violencia de género

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:59

El Festival Ebrovisión, que comienza este jueves en Miranda de Ebro, volverá a contar con un operativo especial de Policía Nacional con apoyo de Guardia Civil para garantizar la seguridad durante los cuatro días que se celebra este evento. El dispositivo cuenta con alrededor de un centenar de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por parte de Policía Nacional será casi un centenar de agentes, principalmente del área de seguridad ciudadana, reforzados con agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría Provincial de Burgos y del equipo de drones de la unidad aérea, además de la seguridad privada y de la UFAM, Unidades de Atención a la Familia y Mujer, especializadas en la lucha contra violencia de género.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y por parte del Ayuntamiento la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, y miembros de Policía Nacional y Guardia Civil, encabezados por el comisario, Jesús Nogales, y el teniente coronel jefe de la Comandancia Javier González.

