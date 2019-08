La consejera de Sanidad asegura que la embarazada ingresada por una posible infección por listeria en Miranda se encuentra en buen estado Verónica Casado, consejera de Sanidad de Castilla y León, participa en el consejo interterritorial monográfico sobre la listeriosis. / Junta de Castilla y León La Junta confirma 19 posibles casos de listeriosis y llama a la tranquilidad BURGOS CONECTA Burgos Lunes, 26 agosto 2019, 21:04

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha confirmado 19 posibles casos en total de listeriosis en la Comunidad y ha llamado a la tranquilidad ante una situación que está «acabando», ya que el producto se ha retirado y el periodo de incubación va concluyendo, según informa la agencia EFE.

Casado ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras participar en Madrid en el consejo interterritorial monográfico sobre esta patología, a la que han asistido representantes de las diecisiete Comunidades autónomas, que han expuesto la situación de su territorio respecto a los afectados por la listeriosis.

Ha explicado que se ha constatado cómo la red de alerta ha funcionado, ha detallado que la carne con la bacteria está «retirada» y ha subrayado que la «epidemia se está acabando» teniendo en cuenta el periodo de incubación.

La consejera ha informado de que le han comunicado el último posible caso en la Comunidad este lunes a las 16.35 horas, lo que hace un total de diecinueve, dos de ellos confirmados y todos con patologías leves.

Entre las personas que han requerido ingreso, Casado ha citado el caso de dos mujeres embarazadas, una de veinte semanas de gestación y otra de veintiocho, que se encuentran en el hospital de Miranda de Ebro (Burgos) y del Río Hortega de Valladolid, respectivamente, y que se encuentran en perfecto estado.

Para las mujeres que se encuentran en estado de gestación se evitan problemas si se trata desde el principio en los casos sospechosos, ha aclarado.

En todos los supuestos, los afectados en Castilla y León comieron la carne por la que se transmitió la bacteria en Andalucía, en concreto en Sevilla, Cádiz o Huelva, o la compraron en establecimientos de Andalucía y la comieron después en Castilla y León.

Ha precisado que no ha habido carne mechada de La Mechá en la Comunidad excepto en un establecimiento, del que el propio distribuidor la retiró al conocerlo.

La consejera ha considerado no obstante que no se debería consumir ni carne mechada de esa marca ni carne mechada que no esté debidamente etiquetada.