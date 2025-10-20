Distrito de Domingo se despidió de la temporada en Miranda bajo la amenaza de la lluvia La feria urbana volvió a reunir a decenas de vecinos en la Plaza de España, pese a la lluvia intermitente

Distrito de Domingo cerró la temporada con una jornada matinal que, a pesar de los caprichos climáticos, volvió a reunir a multitud de personas en el centro histórico de Miranda de Ebro. La Plaza de España ahondó en sus raíces con esta feria urbana que volvió a congregar a la artesanía, la cultura y el asociacionismo local en torno a una mañana donde los coches clásicos exhibidos con motivo de la cita asumieron buena parte del protagonismo.

La llovizna aparecida de forma intermitente no logró empañar el ánimo en una plaza que adquirió ese carácter otoñal ya presente en la edición de septiembre. Las actividades y casetas participantes captaron la atención de la ciudadanía en una cita que, tal y como adelantaban desde la organización, reunió «los ingredientes perfectos para disfrutar de una mañana de domingo fetén».

Talleres, música y vermut

El programa arrancó a las once y media con la apertura del mercado artesanal, acompañado de un photocall y una exposición de coches clásicos. Poco después, una sesión de zumba puso ritmo a la mañana antes de dar paso a las actividades infantiles de pintacaras, face glitter y globoflexia, así como a la gymkhana 'Distritea' organizada por CIMA.

No faltaron los espacios dedicados al bienestar, las lecturas de tarot y un especial desfile de la protectora M.A.P.A. que, bajo el lema «Adopta», fue muy respaldado. El mediodía trajo el vermut del distrito y la actuación de la Coral Juan de la Encina, preludio del concierto 'Atrapa tu pez' que cerró con música al tiempo que el taller infantil 'Terror en tus manos' ponía el broche de oro a la jornada.

Punto y aparte para esta feria que, nacida con la vocación de dinamizar el casco antiguo de la ciudad, volvió a llevar la vida aquende el Ebro. Por el momento, el distrito se toma un descanso, aunque desde la organización, ya prometen regresar el próximo año «con muchas más sorpresas»

