Dos centenares de voces contra la violencia machista en Miranda La ciudad marchó desde La Estación hasta la Plaza de España en un 25N marcado por la lluvia y por el llamamiento municipal a no caer en la indiferencia

Miranda volvió a salir a la calle este 25 de noviembre. Lo hizo empapada por una lluvia persistente que no frenó a las cerca de doscientas personas que quisieron sumarse a la manifestación convocada por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Ya lo había anticipado la Concejalía de Igualdad en su llamada a la participación. «Debemos visibilizar el rechazo de la sociedad a la violencia de género, al tiempo que mostramos una red de apoyo a las víctimas y sus familias». Y así quedó patente.

Una marcha hacia la Plaza de España

La convocatoria partió a las ocho de la tarde desde la calle La Estación, frente a la Delegación de la Junta, y avanzó hasta la Plaza de España donde, iluminada de morado en un gesto simbólico, la fachada consistorial aguardaba la llegada de centenares de manifestantes.

El Ayuntamiento iluminó también de morado la fachada de la Casa Consistorial, gesto simbólico que enmarcó un 25N que continúa esta semana con actividades de sensibilización y debate. Allí fue la alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, quien dio lectura al manifiesto institucional; un texto que apeló a la memoria, a la responsabilidad social y el compromiso político frente a la violencia que sufren las mujeres.

Un manifiesto contra la indiferencia

La alcaldesa arrancó el comunicado recordando que la violencia contra las mujeres «no es un hecho aislado» ni «un problema privado», sino «una vulneración de derechos humanos» que atraviesa sociedades, generaciones y contextos. El manifiesto hizo hincapié en las víctimas, en las mujeres que «caminaron con miedo» o «dejaron de tener voz». También en quienes hoy sufren violencia física, sexual, psicológica, económica o digital; en quienes padecen acoso, trata o violencia vicaria.

Todos estos casos constituyen un recordatorio de que «la igualdad real aún no existe». Por ello, el Ayuntamiento reafirmó su compromiso con la prevención, la educación en igualdad y la atención integral a las víctimas para quienes desea una justicia «accesible» y «con perspectiva de género». A la postre, se aspiraría a que ninguna mujer vuelva a sentirse sola, y a que niñas y jóvenes puedan crecer «libres» y «sin miedo»; también a que los hombres encuentren en la igualdad un camino de «respeto» y «responsabilidad».

El manifiesto concluyó con un llamamiento a la ciudadanía para no permanecer indiferente. La violencia machista, insistía la alcaldesa, «hiere nuestra convivencia» y solo podrá ser erradicada «juntas y juntos». El cierre resonó en la Plaza de España: «Ni una menos. Vivas, libres y sin miedo».