Ebrovisión celebra en Miranda sus bodas de plata con un 15% más de entradas vendidas El festival celebra estos días sus bodas de plata convertido en un referente de la música independiente

Celia Miguel Burgos Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:10

Corría el año 2001 cuando un puñado de amigos con más ilusión que recursos empezó a imaginar un festival en Miranda. Nadie podía imaginar que, veinticinco ediciones después, aquel sueño llegaría tan lejos. Y es que Ebrovisión se prepara para celebrar sus bodas de plata.

Este 4 de septiembre arranca en Miranda la vigésimo quinta edición de un festival que, se estima, reunirá a más de 23.000 personas en la ciudad del Ebro. Durante cuatro días la ciudad se impregnará de música independiente y cultura en todo su espectro; un contexto que prevé generar un impacto económico cercano a los 2,5 millones de euros.

«Cuando empezó a gestarse todo esto, en ningún momento pensamos que íbamos a estar aquí 25 años después, y con una salud envidiable», reconoce Ramiro Molinero, presidente de la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo, organizadora del festival. Para él, el festival vive su mejor momento, con un 15 por ciento más de ventas que en la edición anterior, reflejado tanto en las entradas individuales como en los abonos.

«El público cree en este proyecto», apostillaba después, durante el acto de presentación del evento celebrado este martes, 2 de septiembre, en el Salón de Plenos del Auntamiento. Y lo cierto es que, a tenor del alcance del festival, la idea se corrobora por sí misma, abalada sobre todo porque «la filosofía sigue siendo reconocible 25 años después».

La atractiva programación de Ebrovisión

«El cartel es muy del Ebro», ya lo avanzaba Molinero. En esta ocasión, la apuesta musical combina grandes cabezas de cartel con diversas agrupaciones emergentes que refuerzan el sello ebrovisivo. Viva Suecia, Xoel López, The Murder Capital, Depresión Sonora, Hinds, Sexy Zebras, Veintiuno, Gorka Urbizu y otros tantos grupos actuarán entre el jueves 4 y el domingo 7 de septiembre, con los conciertos gratuitos al inicio y al final del festival, y la programación más amplia concentrada entre el viernes y el sábado.

Como es ya habitual, la música convivirá con otras experiencias que han hecho de Ebrovisión un festival tan singular. La gastronomía es uno de sus pilares, desde aquellos modestos macarrones de los primeros años. Y tiempo después, la muestra gastronómica con chefs de prestigio y la presencia de las dos Estrellas Michelin de Miranda de Ebro enriquecen este evento con su mejor producto local.

Además, la plaza de la Constitución volverá a acoger el Ebropeque, la cita familiar que permite ver crecer a varias generaciones de asistentes. «Para mí es uno de los momentos más especiales, porque ves cómo crece la familia de gente que empezó con nosotros», confesaba Molinero. A esto se suman exposiciones en La Pepa, la renovación del escenario secundario La Salve, un bingo musical con «sabrosos regalitos» y un homenaje que todos los grupos participantes rendirán a las bandas históricas del festival: un guiño a los 25 años de historia que culmina la edición.

Todo preparado para las bodas de plata

Ebrovisión cumple con lo prometido: es «un festival que enamora» y así lo prueban las bodas de plata para las que ya se prepara. La ciudadanía mirandesa será una de las grandes invitadas, pero la ciudad a orillas del Ebro comparte ya el protagonismo con un público cada vez más amplio de fuera de la ciudad. De hecho, el público foráneo supera el 50 por ciento de la venta de entradas en un festival que se ha consolidado a nivel nacional y que incluso empieza a atraer a asistentes internacionales, con un 1 por ciento de las ventas procedentes del extranjero.

Con más de dos décadas de trayectoria, Ebrovisión sigue fiel a la esencia con la que nació: un festival de escala humana, identidad propia y una mezcla de música, gastronomía y hospitalidad que trasciende lo estrictamente musical. «Yo creo que el festival está viviendo ahora su mejor momento», sentenciaba Molinero. Mientras, Miranda de Ebro aguarda con entusiasmo la celebración de un cuarto de siglo de música y cultura.