El escritor mirandés que lleva a Bilbao su libro sobre la transformación de la ciudad vasca Ángel Melgosa presentará su última novela, 'Una mirada a la metamorfosis de Bilbao', un relato de memoria y amor urbano en la capital bilbaína

Celia Miguel Burgos Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:18

Todo relato nace de un conflicto. Así lo recuerda Ángel Melgosa Salazar cuando habla de su último libro: de la tensión entre lo que fue y lo que llegó a ser. Y no hay mejor escenario para ese choque que Bilbao, una ciudad que el escritor mirandés describe como una herida abierta en los años setenta —gris, industrial, en declive— y que, sin embargo, resurgió con fuerza hasta convertirse en una urbe vibrante, moderna y mestiza. Ese contraste es la semilla de 'Una mirada a la metamorfosis de Bilbao', una novela que el autor presentará este jueves, 18 de septiembre, en la Librería Universitaria del centro de la villa.

Bilbao, en su relato, aparece como una ciudad que se adelantó al futuro: con su red de metro luminosa y subterránea, sus funiculares trepando las laderas, una estación de tren coronada por una vidriera monumental más próxima al arte sacro que a la rutina ferroviaria, sus nuevas infraestructuras y el mestizaje de sus calles. Frente a ella, las ciudades del entorno de Miranda —Burgos, Logroño, Vitoria— se le antojaban estáticas. «Salir de Bilbao me parecía como marcharme a mil kilómetros, aunque estuviera tan cerca. No tenía nada que ver con ir a Vitoria, a Burgos o a Logroño», confiesa Melgosa.

Una mirada desde Miranda

'Una mirada a la metamorfosis de Bilbao' es, en parte, una novela de memoria. Melgosa abre sus páginas en las calles de la Parte Vieja de Miranda de Ebro, en ese «barrio de las tres calles» donde nació, y desde allí emprende un viaje íntimo que le lleva una y otra vez a Bilbao. En ese entorno descubrió por primera vez el nombre de la villa vasca, casi como una revelación, en la voz de Isabel, la madre de su amigo Carlitos, y también en los trenes que pasaban junto a su casa rumbo al norte.

Los viajes familiares en el dos caballos paterno y su amistad con Moneo, corresponsal de La Gaceta del Norte, le permitieron conocer la ciudad y, desde entonces, la fascinación fue inevitable. Fue allí donde descubrió la ópera —su gran pasión—, donde escuchó por primera vez a Kraus y donde se asomó a un mundo cultural y festivo que marcaría su vida.

Bajo este pretexto, el libro recorre la transformación de la capital vizcaína entre 1978 y 1999, un periodo en el que el autor fue testigo directo de cómo la urbe industrial y gris se convertía en la ciudad cosmopolita y luminosa que es hoy. «Al final es una historia con la que quiero hacer una pequeña justicia porque, en general, un sinfín de personas de tiempos pasados no admiraron en absoluto a una ciudad que yo pienso que era digna de admirar», afirma Melgosa.

«Enamorado» confeso de la metrópoli, no pierde de vista a su Miranda natal, con un prólogo que mira al pasado y un epílogo ambientado en septiembre de 2024, momento en el que el autor se sienta a conversar con sus hijos —hoy residentes en Bilbao— sobre lo que la ciudad representa y sobre el futuro de Miranda.

El autor y su pasión intacta

Ángel Melgosa, conocido entre sus paisanos como Angel Mari, nació en Miranda de Ebro en el seno de una familia obrera, rodeado de música, cine y literatura. Dejó el colegio a los 14 años, trabajó pronto, pero nunca abandonó la curiosidad ni el gusto por la cultura, la arquitectura y la ópera. Es autor de varios libros —'Ingrid, Carol y yo' y 'En la mirada de Linda', entre ellos— y en esta cuarta publicación vuelve a poner en el centro esa ciudad que lo deslumbró en la juventud.

«Me he enamorado de la ciudad y quiero que se convierta en la ciudad grande que creo que es», escribe en sus páginas. Una declaración de amor que no es solo urbana, sino también vital: Bilbao como espejo de sus pasiones, de sus amistades, de su vida familiar junto a Carmen y de su compromiso con la memoria de Miranda, que late entre líneas.