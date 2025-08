Un farolillo de acuarela iluminará la llegada de las Fiestas Patronales en Miranda de Ebro

Celia Miguel Burgos Viernes, 1 de agosto 2025, 18:24 Comenta Compartir

Miranda de Ebro tiene un color especial. A poco más de un mes para que den comienzo las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Altamira, el cartel anunciador de los festejos —titulado 'Reflejos Festivos'— comienza a empapelar el callejero mirandés como primer aviso de una celebración que, entre el 11 y el 14 de septiembre, llenará de música, color y tradición la ciudad del Ebro.

Los 'Reflejos Festivos' de José Ángel Ligero Martínez se han proclamado vencedores del Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas Patronales, al que han concurrido un total de nueve trabajos. De estética acuarelada, la propuesta de Ligero ha cautivado al jurado con una reinterpretación de uno de los farolillos procesionales que cada 12 de septiembre acompañan a la Virgen de Altamira en su día grande. Una efeméride en torno a la cual se estructuran las populares fiestas de septiembre.

Así las cosas, el cartel de llega acompañado de la presentación oficial de la programación festiva. «Un programa lleno de entretenimiento para todas las edades, con una importante oferta musical, repartida en distintos escenarios urbanos», tal y como destaca el propio Consistorio a través de un comunicado.

La propuesta de José Ángel Ligero ha cautivado al jurado B.C.

Las noches se llenan de música

El pregón inaugural, a cargo de Sergio Herrera, dará el pistoletazo de salida el jueves 11. La Banda Municipal dde Música interpretará junto al Orfeón Mirandés el himno de la ciudad como prólogo solemne de una celebración donde la música, como es habitual, será máxima protagonista.

El mismo jueves por la noche, el espectáculo 'Recordando los 80' debutará en 'Las Noches de Altamira'. Y en paralelo, TALCO, la banda italiana de ska-punk, hará lo oportuno en la calle Cantabria, ofreciendo «una de las actuaciones más esperadas del cartel».

El viernes 12 la música empezará temprano: a las 13:00 h, en la calle de La Estación, la Banda Municipal ofrecerá un concierto homenaje a Dionisio Díez, figura clave en su historia. Y a la misma hora, la Plaza de España acogerá a la Orquesta PINHA. La tarde continuará con la Joven Orquesta de Cámara Gregorio Solabarrieta, el Coro Los Veteranos y el concierto de En Clave de Soul en la Plaza de España. A las 21:00 h, la banda mirandesa The Seeker ofrecerá un acústico con versiones de los 60 a los 80 en el Parque Antonio Machado. Cerrarán la jornada el coro gospel Spirit to All y la fusión del Orfeón Mirandés con NOREM en la calle Cantabria.

El sábado 13 continuará con música desde el mediodía, repitiendo presencia la Banda Municipal en la calle de La Estación, seguida en la Plaza de España por el concierto 'Canciones de una vida'. Por la noche, tras el tradicional desfile de carrozas con batucadas y pasacalles, llegarán los dos platos fuertes: la Gala Lírica y Demarco Flamenco en concierto a las 23:30 en la calle Cantabria.

El domingo 14 se reserva para los últimos compases festivos. A las 13:00 horas, nuevo concierto de la Banda Municipal, seguido por el show infantil 'Piratas a la Mar' y el concierto vintage de Body & Soul Trio en el Parque Antonio Machado. El broche lo pondrán el Grupo de Danzas de Logroño en el Auditorio del Río Ebro y los fuegos artificiales desde el río, a las 22:00 horas.

Tradiciones que no cambian

A los conciertos se suma una programación callejera donde no faltarán los tradicionales Gigantes y Cabezudos, pasacalles y actuaciones de grupos folklóricos como Familia Castellana y Anduriña. El desfile de carrozas contará con la participación musical de la batukada Batuskirla y el espectáculo itinerante Diminuts, de La FAM Teatro. La noche del sábado también contará con una sesión bailable de ritmos afro-latinos a cargo de DJ Boris, en el Parque Antonio Cabezón.

Dos citas paralelas se han consolidado como parte esencial de las fiestas: la Feria Gastronómica, el sábado en la calle de La Estación —que este año incluirá una copa con la imagen de la máquina del tren—, y la Feria de Artesanía, el domingo por la mañana en el Parque Antonio Cabezón.

Con el mes de agosto recién estrenado, Miranda de Ebro comienza a vislumbrar el pulso de sus fiestas, aunque sin prisa. Reflejos Festivos asoman como un primer destello de lo que está por llegar, pero aún queda verano por delante, días largos que invitan a disfrutar y a celebrar que lo bueno, como las fiestas la ciudad, se disfruta más cuando se aguarda con calma.