Las fiestas patronales de Miranda de Ebro se solidarizan con Cáritas El Ayuntamiento de esta ciudad burgalesa ha anunciado que el importe recaudado con la venta de los programas de las Fiestas de Septiembre se destinará a Cáritas

Celia Miguel Burgos Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:09

Las fiestas patronales de Miranda de Ebro volverán a tener un tinte solidario. La gracia de la Virgen de Altamira —o la solidaridad colectiva— a la que mirandeses y mirandillas tendrán ocasión de honrar entre el 11 y el 14 de septiembre, en esta ocasión tocará a Cáritas. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de la ciudad tras anunciar la puesta a la venta de un programa cuyo importe íntegro será destinado a este grupo de acción social de la Iglesia.

Por lo pronto, los programas ya pueden adquirirse en los distintos puntos de venta habilitados por un coste de 1 euro con 50 céntimos. En este contexto, desde la Administración se detalla que estos establecimientos, identificados con un cartel específico, incluyen bares, librerías, cafeterías y otros comercios locales como el Bar Acuario, la librería Marial, Espacios Verdes o la Chocolatería Gorrión, entre otros.

Una programación para todos los públicos

«Un programa lleno de entretenimiento para todas las edades». Bajo esta premisa, el Consistorio anuncia una programación cuyo sello aspira a mantenerse intacto. DE nuevo, «contiene una importante oferta musical, repartida en distintos escenarios urbanos», si bien es cierto que, como viene siendo habitual, el máximo exponente radica en la calle Cantabria.

Tras el vacío que dejó la pasada edición festiva, la banda italiana de ska-punk Talco por fin confirma su visita con «una de las actuaciones más esperadas del cartel». Será el jueves, día 11, después del pregón de Sergio Herrera y el estreno de un espectáculo musical para «Recordar los 80» en las clásicas «Noches de Altamira». También subirán al escenario de la calle Cantabria artistas patrios como Demarco Flamenco, el sábado a las 23:30, e incluso mucho más cercanos: la fusión del Orfeón Mirandés con NOREM viene a poner «el broche de oro» a las actuaciones musicales del viernes 12, día grande en Miranda.

No obstante, el programa de fiestas también incluye otras muchas actuaciones entre las que, por ejemplo, sobresale la Banda de Música de Miranda de Ebro, siempre muy presente en estas fechas. Además de abrir el clásico desfile de carrozas, la formación local ofrecerá variados conciertos en la calle de la Estación, incluyendo un homenaje a Dionisio Díez para celebrar el medio siglo de la llegada a la Banda del que fuera figura clave en su historia.

La Joven Orquesta de Cámara Gregorio Solabarrieta, el Coro Los Veteranos, la Batukada Batuskirla y otros tantos artistas foráneos vendrán a completar la programación de unas fiestas patronales que ultiman sus preparativos. Y si bien es cierto que la amplitud de la oferta puede resultar abrumadora, siempre quedará la satisfacción de disponer de un programa de mano que notifique cada evento, siempre de una manera solidaria.