BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
El río Ebro a su paso por Miranda. CM

Invertirán 320.000 euros en reforzar la protección contra inundaciones en Miranda

La Junta realizará actuaciones en la zona de Ircio y en la urbanización El Lago para reducir el riesgo de desbordamiento de los ríos Ebro y Zadorra

BURGOSconecta

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:25

Comenta

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha publicado el contrato para el proyecto de protección frente al riesgo de inundación en el acceso al polígono industrial de Ircio y la urbanización El Lago en Miranda de Ebro, perteneciente a la provincia de Burgos.

El objetivo es minimizar los efectos de los desbordamientos de los ríos Ebro y Zadorra en momentos de avenidas extraordinarias. Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGeneration EU, con un presupuesto base de licitación de 323.755,09 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de 4 meses.

En el polígono de Ircio se prevé la construcción de dos motas de protección a ambos lados del puente de acceso, con el fin de impedir que el agua del río Ebro alcance la carretera y la rotonda y evitar la interrupción del tráfico de vehículos. Para impedir acumulaciones en el interior de la mota, se prolongará la cuneta triangular de hormigón junto al vial hasta el punto más bajo del terraplén.

La urbanización El Lago, situada en el sureste del núcleo urbano, en la margen derecha del río Zadorra, cuenta con un vial central que la divide. Las viviendas del norte disponen de accesos a garajes a una cota inferior al terreno, separados por un muro de hormigón que, en episodios de avenidas extraordinarias, es sobrepasado por el agua, provocando inundaciones y daños.

Además, el agua llega a superar la rasante del vial central, afectando a las viviendas del extremo este. Para reducir este riesgo, se proyecta la construcción de un muro perimetral de hormigón adosado al existente en el lateral norte y la instalación de una mota de protección en la zona paralela al cauce.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonos consumo Burgos 2025: cómo conseguirlos y dónde gastarlos
  2. 2 Un médico de Burgos salva a un corredor en plena carrera Behobia-San Sebastián
  3. 3 El pueblo de Burgos que alquila su bar por 12 euros mensuales y gastos gratis
  4. 4 Trasladado en helicóptero un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos
  5. 5 Detenido en Burgos con hachís y marihuana al pararle la policía por ir en bicicleta en zona peatonal
  6. 6 La manifestación por el Tren Directo espera una gran afluencia de público en Burgos
  7. 7 El Burgos CF se medirá al Real Zaragoza, mientras que el CD Mirandés lo hará con el Sporting de Gijón
  8. 8 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
  9. 9 Radiografía de las multas de tráfico en Burgos: lugares y causas de sanción más frecuentes
  10. 10 Agotados en poco más de una hora los nuevos bonos al consumo de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Invertirán 320.000 euros en reforzar la protección contra inundaciones en Miranda

Invertirán 320.000 euros en reforzar la protección contra inundaciones en Miranda