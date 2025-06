'La Jarana' se corona en su regreso a las fiestas de San Juan del Monte

Celia Miguel Burgos Sábado, 7 de junio 2025, 14:22 Comenta Compartir

El otxote femenino La Jarana recupera su trono. Tras un año de silencio escénico, las chicas de La Jarana sacaron su lado más salvaje en su lucha por hacerse con el León de Oro que reconoce al vencedor del Festival de la Canción del Blusa. 'La Jarana' regresaba a la quincuagésimo quinta edición del certamen y lo hacía por la puerta grande.

Noche mágica la vivida este viernes en el Teatro Apolo de Miranda de Ebro. Tras un año de silencio escénico, el otxote femenino La Jarana regresaba al certamen con la fuerza de un trueno tropical... y lo hacía para coronarse, una vez más, como ganadoras del Festival de la Canción del Blusa, que este año celebraba su quincuagésimo quinta edición.

«Volvíamos con muchas ganas, con respeto al escenario y con una propuesta que sabíamos que iba a desafiar», confesaban algunas de las integrantes del conjunto vocal al terminar la gala. Y razón no les faltaba, pues el otxote dirigido por Helena González Menéndez se atrevió con dos propuestas de alto riesgo.

Canto a Eleggua, un tema de raíz afrocubana repleto de disonancias, estructuras vocales complejas y armonías que serpenteaban entre seis voces como si de un ritual sonoro se tratase. A este hechizo musical, añadieron Ikimilikiliklik, de Mikel Laboa, una arriesgada apuesta performativa con percusión corporal, teatralidad y mística vasca a partes iguales. Si bien es cierto que las de La Jarana no estuvieron solas y hubieron de disputarse el León con otras tres formaciones que también presentaron una variada paleta de propuestas musicales.

Cuatro otxotes participaron en el concurso

Concluido el pregón del presidente del Club Deportivo Mirandés, Alfredo de Miguel, la polifonía invadió el Teatro Apolo. Citadas a las 22:30 horas, centenares de personas ocuparon las butacas de un teatro abarrotado que aguardaba la actuación de los cuatro otxotes participantes.

Inauguró el certamen 'Arco Iris' con 'Donde nace la esperanza' y 'Candombe de San Baltasar', una ceremonia popular sudamericana que les impulsó hasta el tercer puesto en el concurso. A continuación, llegó el turno de 'Venimos Cantando', el otxote más joven de los participantes. En este caso, apostaron por la canción de autor con 'Yo vengo a ofrecer mi corazón' y 'América', actuaciones que les valieron la medalla de chocolate.

Amigos por San Juan recurrió a 'Siboney' y 'The New Ashmolean Marching Society and Students Conservatory Band', clásicos que fueron reconocidos con la presea plateada. Cerraba el concurso 'La Jarana' con su disruptiva apuesta y llegaba el momento de deliberar.

El retorno del León de Oro

Un ventrílocuo amenizó esta segunda parte a la espera de un veredicto. Y concluido el homenaje a título póstumo al artista Raúl Gómez, comprometido con la cultura mirandesa, llegó el momento más esperado: la entrega de premios en una competición fue tan reñida como variada.

El león dorado —símbolo del triunfo— regresaba a manos de un grupo que ha hecho del atrevimiento su bandera. Las hermanas González Menéndez, las hermanas Agustín Pérez, su prima Herrero Pérez, las hermanas Miguel Marcelo, su madre Lydia Marcelo del Hierro y la inseparable Ángela Martínez sellaban su retorno con una actuación que, sin duda, ya es historia del festival.

Como broche, la tradición mandaba: el himno a San Juan del Monte unió en un mismo canto a artistas y espectadores, cerrando una noche jaranera que quedará grabada a seis voces... o más.