León de Oro para Judas, el grupo que marcó medio siglo de música en Miranda

Medio siglo de música y dedicación han sido suficientes para que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro reconozca la labor del grupo Judas con su máximo distintivo. El León de Oro de la ciudad ya luce en manos de la legendaria banda mirandesa gracias a la «gran aportación cultural» que ha hecho a la ciudad del Ebro, dentro y fuera de sus fronteras.

Así lo ha expresado la alcaldesa Aitana Hernando durante el acto de entrega de la estatuilla zoomorfa, celebrado este martes, 25 de febrero, en un Salón de Plenos abarrotado de familiares, allegados y miembros de la corporación local. Y es que «cincuenta años haciendo disfrutar al público» bien merecen el respaldo de una ciudad que, tal y como destacaba la regidora, «reconoce y agradece el gran trabajo» de sus nuevos titulares.

El reconocimiento a medio siglo de música

La historia de Judas comenzó en 1975, cuando Fernando, Jesús y Toño decidieron formar una banda. Poco después se unió Alfredo, completando una formación que alcanzó gran popularidad. Su pasión por la música les llevó a actuar en escenarios de todo el país, incluidos los platós de Televisión Española, y a compartir cartel con artistas de renombre como Miguel Ríos o Leño.

A lo largo de los años, Judas ha estado presente en innumerables acontecimientos locales: bodas, verbenas, fiestas de barrio, actuaciones en residencias y colaboraciones con entidades como Cruz Roja o el C.D. Mirandés. Una proeza que, tal y como trasladaba Hernando, no habría sido posible sin su amistad, «secreto de una unión» que ha mantenido vivo al grupo durante cinco décadas.

En 2014, el grupo hizo un parón debido a compromisos laborales, pero bastó «un simple café» para retomar la actividad con la misma ilusión de siempre. La pandemia del COVID-19 trajo consigo otro paréntesis forzoso, momento en el que Fernando decidió abandonar la formación. Tras su salida, los tres fundadores restantes buscaron nuevos integrantes para continuar con su legado y, actualmente, la banda está formada por Juan, Manolo, José Luis, Alfredo, Toño y Eduardo.

Sin embargo, el destino golpeó de nuevo con la pérdida de Jesús, uno de los miembros fundadores cuyo recuerdo también quedaba patente en el acto. Bajo la imagen proyectada del músico, su hija recogía el galardón en su nombre asegurando visiblemente emocionada que «mi padre estaría muy orgulloso».

También expresaban su gratitud el resto de los músicos de la banda; gratitud por un reconocimiento que no es sino un nuevo hito en su trayectoria. Y es que los artistas no dudaban en aclarar que su historia aún no ha terminado. «Pensamos liarla», bromeaban. No en vano, «los viejos rockeros nunca mueren», apostillaban como síntesis de su espíritu.