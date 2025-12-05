BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Los calcetines se colocaron en las barandillas del puente Carlos III
Los calcetines se colocaron en las barandillas del puente Carlos III CM

Miles de calcetines recuerdan a la infancia palestina en Miranda

En torno a 5.000 calcetines dispuestos en el puente Carlos III Cientos de simbolizan a las víctimas infantiles del conflicto en Gaza

Celia Miguel

Celia Miguel

Burgos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:12

Basta una mirada al puente de Carlos III para comprender la dimensión del gesto: cientos y cientos de calcetines ondeando sobre el río Ebro en memoria de los niños y niñas palestinos víctimas del conflicto en Gaza. Este jueves, 4 de diciembre, la cotidianidad paisajística del Ebro a su paso por Miranda se transformó en un memorial que, realmente, resulta conmovedor.

Impulsada por el profesorado y el alumnado de diez centros educativos de la ciudad junto a Aspodemi, la instalación aspiraba a materializar una cifra difícil de imaginar —los 20.000 menores muertos desde el inicio de la ofensiva israelí— en una imagen tangible. Y el impacto, a pie de puente, es inmediato: una multitud de prendas suspendidas que traduce el dato en una ausencia palpable.

Entre quienes han coordinado el proyecto se encuentra Diego Palma, profesor del IES Montes Obarenes. Explica que todo surgió de la necesidad de «defender los derechos de la infancia» y de dar visibilidad al «genocidio» perpetrado por el Estado de Israel en Gaza. Según relata, trabajar con el alumnado les hizo comprender convertir «sólo una cifra» en algo físico ayuda a comprender la magnitud de la catástrofe humana.

Una instalación que también educa

Palma insiste en que el trabajo previo en las aulas reveló un conocimiento desigual sobre lo que ocurre en Gaza. «La mayoría no conocían», resume. Sabían que había un conflicto, pero no la magnitud de la violencia contra los menores, ni que, en palabras del docente, «la gente se está muriendo de hambre», un aspecto que abordaron en la exposición que en el propio instituto prepararon sobre genocidios y derechos de la infancia.

La iniciativa ha contado con la implicación de diez centros, aunque no todos pudieron estar presentes en la colocación por motivos de calendario y meteorológicos. La lluvia, se sumó al acto. No obstante, no aguó la acogida de una iniciativa que hoy viste las barandillas del puente.

En cuanto a las cifras, los organizadores no han realizado un conteo exacto, pero Palma realizó un cálculo aproximado. Sólo en el Montes Obarenes reunieron unos 1.400 calcetines. «Habrá 5.000 como mucho», estima. La meta inicial —20.000— era inalcanzable para una ciudad como Miranda, pero el resultado final le parece más que suficiente para «visibilizar lo que queremos». Y, sobre todo, para algo que considera esencial: «que se siga hablando de Palestina».

Los calcetines permanecerán expuestos en el puente de Carlos III hasta el 18 o 19 de diciembre. Hasta entonces, cualquiera que cruce de una orilla a otra se encontrará con esa hilera interminable de prendas suspendidas. El recordatorio de una infancia acosada por la violencia.

