Muere Fernando Campo, exalcalde de Miranda de Ebro

Fernando Campo Crespo, quien fuera alcalde de la ciudad de Miranda entre los años 2003 y 2015 ha fallecido a los 72 años de edad. Así lo han confirmado a este medio fuentes cercanas a su entorno, que ya expresa públicamente las condolencias por la pérdida.

La propia alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, heredera de su mandato y receptora del testigo socialista, ha trasladado a través de sus redes sociales un breve mensaje en homenaje a Campo. «Un gran alcalde. Un gran socialista. Quería muchísimo a Miranda y trabajó sin descanso por ella. Que la tierra te sea leve, compañero. Siempre te recordaremos», reza la dedicatoria a la que ya se suman decenas de mensajes de apoyo de la ciudadanía mirandesa.

La huella de Fernando Campo

Nacido en Valladolid en 1953, Fernando Campo pronto deparó en Miranda de Ebro. Entre las calles de La Barriada creció, muy vinculado al movimiento sindical mirandés, hasta que finalmente inició su trayectoria política como concejal en las primeras elecciones municipales democráticas de 1979, representando a la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT). El 1 de enero de 1983 se afilió al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que le catapultó hasta la alcaldía de Miranda en el año 2003, después de haber ejercido de Diputado Provincial en los 80 y haber ocupado el cargo de Secretario General de la Agrupación local socialista tras Julián Simón Romanillos.

Durante su mandato, impulsó diversos proyectos de calado para una ciudad que alcanzó su máximo apogeo poblacional en aquella primera década del nuevo siglo. Entre sus logros más destacados se encuentra la revitalización de infraestructuras urbanas que, entre otras cosas, dotaron a la ciudad del Ebro de nuevas barandillas en su más emblemático puente, así como de decenas de metros de carril bici y puntos para depositarlas.

Asimismo, promovió multitud de iniciativas culturales que enriquecieron la vida de la ciudad. A este respecto, las restauraciones del Castillo de Miranda y del abandonado Teatro Apolo se consolidaron como enseña de su último mandato, ya marcado por las consecuencias de la crisis financiera de 2008.

Fernando Campo también desempeñó el cargo de vicepresidente primero de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León, contribuyendo al fortalecimiento del municipalismo en la región. No obstante, en noviembre de 2014, el entonces alcalde anunció que no se presentaría como candidato en las siguientes elecciones municipales, cumpliendo su compromiso de no superar las tres legislaturas al frente del consistorio.

Tras su retiro de la política activa, Fernando Campo mantuvo un perfil discreto, dedicado a sus intereses personales que, muy posiblemente, estuvieron ligados a la lectura. Siempre vinculado a la calle de la ciudad que le vio crecer, Campo destinó buena parte de su ocio a los libros; de hecho, ya en los 2000 presumía de contar con una biblioteca personal de más de 2.000 volúmenes.

Así como los libros dejan huella en las páginas, el legado de Fernando Campo quedará grabado en la historia de Miranda de Ebro. Descanse en paz.

